Göschweiler Beförderungen bei der Göschweiler Feuerwehr

Fortbildung wird in der Göschweiler Wehr groß geschrieben. Zu 14 Einsätzen rückte die Wehr 2016 aus.

Das erste Jahr als Abteilungskommandant liegt hinter Magnus Winterhalder, der seine Arbeit gewissenhaft und zuverlässig ausgeübt habe, so Gesamtkommandant Bernd Schwörer und Bürgermeisterstellvertreter Walter Keßler bei der Hauptversammlung der Göschweiler Feuerwehr. 14 Mal musste die 27 Mann starke Wehr ausrücken. Dominik Ruf listete die Einsätze auf, die vom Brand bis zum Erdrutsch, von Verkehrsunfällen bis zu Parkplatzdienst reichten. Der schwierigste Einsatz war der Großbrand in Löffingen, bei dem auch die Göschweiler Wehr mit 15 Mann im Einsatz war. Durch den schnellen Einsatz bei einem Kellerbrand wurde Schlimmeres verhindert.

Auch bei den kirchlichen Anlässen ist die Wehr aktiv mit dabei. Erfreut zeigte sich der stellvertretende Kreisbrandmeister Gotthard Benitz über die Vielzahl von Fortbildungen, die neben den üblichen Proben durchgeführt wurden. So haben sich Abteilungskommandant Magnus Winterhalder und sein Adjutant Andreas Schätzl den Anforderungen der Feuerwehrschule gestellt. Das junge Führungsduo wurde hierfür zu Oberlöschmeistern befördert. Den Truppführer-Lehrgang absolvierten Heiko Albert, Nico Metzler und David Willy, die für ihren Einsatz zum Oberfeuerwehrmann ernannt wurden. „Die Arbeit ist sehr vielfältig und fordert die Wehrmänner stetig“, sagte Ortsvorsteher Manfred Furtwängler. Deshalb seien die Probenbesuche auch von großer Bedeutung, wie Gesamtkommandant Bernd Schwörer untermauerte. Ein Lob für ihre engagierte Arbeit bekamen vom Abteilungskommandanten die beiden Gerätewarte Alexander Willy und Nico Metzler. Ein Plus in der Kasse legte Daniel Rombach vor.

Erfreut zeigte sich die Wehr, mit Helge Krüger einen neuen Feuerwehrmann in ihre Reihen zu bekommen.

Einen Überblick über die Arbeit der Gesamtfeuerwehr legte Gesamtkommandant Bernd Schwörer vor. Das Spektrum ist nicht nur sehr groß, sondern fordere die Wehrmänner auch zur stetigen Fortbildung. 50 Wehrmänner hätten sich den Belastungsübungen in Hochdorf gestellt. 135 Einsätze hatte die Gesamtfeuerwehr im vergangenen Jahr zu bewältigen.

Die Gesamtwehr mit 215 Aktiven, 28 Jugendfeuerwehr-Mitglieder und den 112 in der Altersmannschaft tätigen Mitgliedern habe nur bedingt Nachwuchssorgen.