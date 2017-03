Seppenhofen Beförderungen bei der Feuerwehr Seppenhofen

Sandra Schwörer und drei Kameraden sind jetzt Hauptfeuerwehrleute. Ausbildung genießt Priorität.

Keine Nachwuchssorgen hat derzeit die Abteilungswehr Seppenhofen. So konnte Abteilungskommandant Rainer Satler in der Hauptversammlung per Handschlag gleich zwei junge Wehrmänner aufnehmen. Markus Schlatter und Elias Gauger erhöhen die Zahl der Aktiven in der Wehr auf eine Stärke von 23. In der Männerdomäne fühlt seit Jahren Schriftführerin und Feuerwehrfrau Sandra Schwörer wohl. Sie bereichert die Feuerwehr auch durch ihren Einsatz in der Brandschutzerziehung im Kindergarten und in den Schulen. So wird sie die erste Jugendgruppe in der Gesamtfeuerwehr mit aufbauen. Damit geht Löffingen weiter einen zukunftsweisenden Weg, der bereits mit der Jugendfeuerwehr schon Bestand hat. Gesamtkommandant Bernd Schwörer konnte seiner Ehefrau Sandra die Beförderungsurkunde zur Hauptfeuerwehrfrau überreichen. Die Beförderungen zu Hauptfeuerwehrmännern gingen an Daniel Günter, Tobias Oschwald und Matthias Stratz. Die Wehrmänner hatten sich verschiedenen Fortbildungen und Belastungsübungen gestellt, um für den Ernstfall gerüstet zu sein. Der Großbrand der Firma Formesse in Löffingen habe gezeigt, wie wichtig eine schlagkräftige Wehr sei. Nur durch das schnelle und konkrete Eingreifen wurde hier noch Schlimmeres verhindert, so Schwörer. Sonst wäre die Firma vor dem völligen Aus gestanden. Das Ehrenamt Feuerwehr setzt auch das stetige Proben voraus, hierzu zählen auch Großübungen wie bei der Firma WST.

Gesamtkommandant Bernd Schwörer dankte der Abteilungswehr für die gute Zusammenarbeit und das konstruktive Miteinander. Wichtig sei die Gesamtwehr, aber auch die Abteilungswehren, die neben den Feuerwehreinsätzen auch einen wichtigen Beitrag in der Dorfgemeinschaft leisten, so Bürgermeisterstellvertreter Walter Keßler.

Als nächste Aktion wird die Seppenhofer Feuerwehr am 1. April zur Schrottsammlung aufrufen, was für das Plus in der Kasse mitverantwortlich ist.