Löffingen Barrierefreiheit: Löffinger Hindernisse im Fokus

Inklusionsberaterin lädt Bürger zum Rundgang durch die Innenstadt ein.

Zweifelsfrei hat das Baarstädtchen Löffingen viele Vorzüge. Ob dies allerdings für Menschen mit Behinderung, Rollstuhlfahrer, Senioren mit ihren Rollatoren, Mütter mit Kinderwagen, Seh- oder Hörgeschädigte gilt, mag auf den ersten Blick schwierig zu beantworten sein.

Dieser Frage gehen die kommuinale Inklusionsvermittlerin Anette Scherzinger und Stadtbaumeister Thomas Rosenstiel nun auf den Grund. Die Stadtverwaltung lädt deshalb zur Stadtbegehung am kommenden Dienstag, 18. Juli, ein. Dazu treffen sich Interessierte um 17 Uhr an der Festhalle. Die Stadt Löffingen hat das Ziel, möglichst vielen Menschen die Teilnahme am öffentlichen Leben zu ermöglichen. Dazu müssen Barrieren erkannt und abgebaut werden, heißt es aus dem Rathaus. Deshalb war es für die Gemeinde auch klar, am Modellprojekt „Bürgerbewegung für Inklusion“ des Landkreises teilzunehmen und so stellte sie mit Annette Scherzinger schon im Juli 2015 eine Kommunale Inklusionsvermittlerin (KIV) ein.

"Inklusion bedeutet Teilhabe", so Annette Scherzinger, "am Leben in der Gesellschaft bis zum selbstbestimmten Wohnen, das so gut wie möglich ohne fremde Hilfe". Doch dies erfordert auch eine entsprechende Infrastruktur und ein darauf zugeschnittenes Stadtbild, angefangen von abgesenkten Bordsteinkanten, Treppenliften bis hin zum Inklusionschor. "Das Feld ist breit gefächert, wobei die Barrieren oft auch in den Köpfen zu finden sind", sagt Annette Scherzinger.

Oft werden die Barrieren einfach auch übersehen und erst, wenn man mit einem Kinderwagen unterwegs ist, oder kurzfristig mit Krücken laufen muss, sind diese Hemmschwellen erkennbar. Doch die Thematik ist nicht nur auf Beweglichkeit fixiert, sondern auch die Problematik wie das Nachlassen der Sehkraft oder des Gehörs können die Teilnahme am selbstbestimmten Leben mächtig beeinträchtigen. Oft ziehen sich die Betroffenen vom öffentlichen Leben zurück, doch dies darf nicht sein. „Nicht wegschauen, sondern ganz bewusst hinschauen“, heißt es deshalb beim Stadtrundgang, zudem die kommunale Inklusionsvermittlerin Annette Scherzinger einlädt. Stadtbaumeister Thomas Rosenstiel begleitet den Rundgang, da er als Fachmann sofort Stellung dazu nehmen kann. Los geht es an der Festhalle am 18. Juli um 17 Uhr, er dauert etwa eine bis eineinhalb Stunden mit Abschluss im Saal der Tourist-Information. Hier können die Eindrücke diskutiert und eventuell schon Lösungen gefunden werden.

„Ziel ist ein Baarstädtle ohne Barrieren, in der jeder sich frei und selbstbestimmt einbringen kann“, so Annette Scherzinger. Dies sei eine große Aufgabe, erfordere aber auch Mut zur Veränderung. „Wir gestalten unsere Stadt. Helfen sie mir, mit ihrer Fachkompetenz und ihrem Wissen um Barrieren abzubauen“, lautet daher der Appell durch die Inklusionsbeauftragte Anette Scherzinger. Viele kennen Straßen, Häuser und Plätze mit Barrieren, die beim Stadtrundgang in Augenschein genommen werden können.

