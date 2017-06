Löffingen Bald Baustart für neues Löffinger Tiger-Domizil

Im Löffinger Schwarzwaldpark ist am Donnerstag der Spatenstich für eine der größten Raubtieranlagen geplant.

Als Anfang April die Steinwasenpark-Besitzerfamilie Braun den Löffinger Schwarzwaldpark übernahm, versprach Rüdiger Braun aus diesem wieder einen attraktiven Tourismuspunkt zu machen. Schon an Ostern bei der Wiedereröffnung sah man eine Veränderung, die nun mit dem Spatenstich für eine der größten Raubtieranlagen in Europa am Donnerstag, 29. Juni, eine weitere Fortsetzung findet. Im Bereich des ehemaligen Schwarzwildgeheges wurde ein Teil des Waldes für das neue Vorhaben gerodet, wobei allerdings ein Teil der Bäume Käferbefall aufgewiesen hatte.

Architekt Jürgen Köpfler hat bekanntlich eine der größten Raubtieranlagen Europas geplant. Entstehen soll ein mehr als angemessenes großes Zuhause für die Tiger und Löwen und gleichzeitig ein ungefährlicher und informativer Weitblick für die Besucher, welche hier das Leben der Raubtiere hautnah miterleben können. Glücklich über diese neue Entwicklung ist der bekannte Tiertrainer Christian Walliser mit seinem Ehemann Jan, können sie nun doch mit ihren Raubtieren vom benachbarten Raubtierhof bald in den Schwarzwaldpark umziehen. Seit Wochen ist Christian Walliser bereits Cheftierpfleger im Schwarzwaldpark und kümmert sich um den kompletten Tierbestand. So wird die neue Raubtieranlage sicherlich zu einem Besuchermagnet werden. Die Pläne von Geschäftsführer Rüdiger Braun bei der Übernahme zeigte dies nur all zu deutlich. So war für die Raubtieranlage eine Fläche von 30 000 Quadratmeter geplant.

Für die Besucher ist neben der Besucherplattform auch ein Schauraum für 170 Gäste geplant, um auch bei schlechtem Wetter die Raubkatzen bewundern zu können.