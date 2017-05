Löffingen Baggerarbeiten verursachen Stromausfall im Raum Löffingen

Zeitweise ohne Strom waren Haushalte in der Region Löffingen am Dienstagnachmittag: Ein Bagger hatte bei Döggingen eine Leitung beschädigt.

Gegen 12.45 Uhr fiel im Raum Löffingen der Strom aus. Betroffen waren nach Angaben des Netzbetreibers ED Netze Gündelwangen, Göschweiler, Holzschlag, Seppenhofen, Reiselfingen, Bachheim und Unadingen. Alle Orte bis auf Reiselfingen konnte ED Netze nach einer halben Stunde durch aktives Umschalten wieder mit Strom versorgen.



In Reiselfingen wurden die meisten Haushalte wieder nach einer Stunde mit Strom versorgt. Eine Station in Reiselfingen nahe des Hochbehälters wird aufgrund der laufenden Reparaturarbeiten noch nicht versorgt. Ursache waren Baggerarbeiten in Döggingen nahe der Römerstraße.



Die Störung hatte Rückwirkungen auf das 20-kV-Netz im Bereich Reiselfingen. Techniker der ED Netze lokalisierten den Folgefehler in Seppenhofen an der 20 Kilo-Volt-Station Rosshaag. Die Reparatur des beschädigten Leitungsabschnitts hat bereits begonnen.