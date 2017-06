Bachheim Bachheimner Sportkegler hören nach 40 Jahren auf

Wieder zieht sich ein Traditionsverein zurück. Kegelpionier Walter Kienzler erinnert an die Anfänge.

Sportkegeln ist ein Ausdauersport, der Kondition, Koordination und Konzentration erfordert. Ein Sport, der vor allem in der Region sehr populär war und zum Teil auch noch ist. Doch in Bachheim endet nun nach 40 Jahren die Ära des Sportkegelclubs SKF Bachheim.

Gleich zwei Gründe zwingen den Verein zum Aus, zum einen ist es der Spielermangel, zum anderen die fehlende Heimkegelbahn. Mit Letzterem haben viele Kegelclubs in der Region und im Löffinger Ösch zu kämpfen, nachdem die Kegelbahnen Schwenningen, Hüfingen, Wolterdingen, Löffingen oder Saig nach und nach geschlossen wurden. Ganz neu ist auch die Schließung in Dittishausen.

"Bedauerlicherweise", so der Bachheimer Keglerpionier und "Hirschen"-Wirt Walter Kienzler, "ist das Phänomen überall zu sehen, obwohl der Leistungssport bis ins hohe Alter ausgeübt werden kann".

Nun wird der Vorsitzende des SKF Bachheim, Manuel Kienzler, noch eine außerordentliche Versammlung einberufen. „Der SKF wird für die kommende Runde keine Mannschaft melden, wie es mit dem Verein weiter geht, wissen wir nicht“, so Manuel Kienzler. "Am örtlichen Vereinsleben werden wir weiter selbstverständlich teilnehmen", sagt Vorsitzender Kienzler. Das Aus trifft auch Gründungsvorstand und Ehrenvorsitzenden Walter Kienzler und SKVH-Vorsitzenden Dieter Kramer. Der 82-Jährige Kienzler hatte zusammen mit zehn Gründungsmitgliedern den Sportkeglerverein SKF Bachheim im Frühjahr 1973 aus der Taufe gehoben.

Es war Walter Kienzler, der mit dem Bau von zwei Bundeskegelbahnen 1971 im Gasthaus "Hirschen" das Kegeln reaktivierte und den Grundstein für den SKF legte. „Schon als die Bahn noch im Rohbau war, kamen viele interessierte Freizeitkegel, die sich anmeldeten“, erinnert sich au Ehefrau Marlies, die selbst aktive Sportkeglerin in Bachheim und Später beim Landesligisten DKC Saig war. Mit der Einweihung an Ostern 1972 spielten gleich sieben Gesellschaftsclubs (Löffingen, Rötenbach, Bräunlingen, Döggingen) in Bachheim wöchentlich. Für den sportbegeisterten Hirschenwirt Kienzler Grund genug, für das Sportkegeln zu werben. Zusammen mit Egon Kuttruff, Manfred Kuttruff, Remo Christelotti, Walter Reichhart, Otmar Kaltenbrunn, Bruno Meßmer, Helmut Meßmer, Bernd Siebler und Hermann Koßbiel gründete Walter Kienzler die „Sport-Kegel-Freunde Bachheim“ SKF, die sich dem Sport-Kegel-Verein Hochschwarzwald (SKVH) anschlossen. Schon im zweiten Vereinsjahr konnte der Vorsitzende Walter Kienzler eine zweite Mannschaft bei den Rundenwettkämpfen anmelden und auch die Jugendarbeit trug nach und nach ihre Früchte, so dass die Erfolge nicht lange auf sich warten ließen.

Walter Kienzler war nicht nur 20 Jahre Vorstand, sondern auch Trainer – er wurde später von Otto Maß abgelöst – und auch beim SKVH 13 Jahre Vorsitzender. Sein Kegelengagement führte zum Ehrenvorsitzenden des SKF und SKVH. Seine Kegelleidenschaft vererbte er auch an Tochter Iris, die bei den Deutschen Meisterschaften Rang acht belegte, die Jugend wurde ebenfalls groß geschrieben.

Die Bachheimer Kegelbahnen gehörten auch mit zu den Vierbahnenturnieren, aber auch der SKF spielte und spielt im Kegelsport eine wichtige Rolle. Auch der heutige Vorsitzende des SKVH, Dieter Krame aus Bachheim bedauert das Aus der Bachheimer Kegler, deren Vorsitzender er ebenfalls schon war.

Fakten zum Kegeln

Das Sportkegeln entwickelte sich Ende des 19. Jahrhunderts. 1885 wurde in Dresden der Zentralverband deutscher Kegelklubs ins Leben gerufen, seit 1889 führt er den Namen Deutscher Keglerbund (DKB). Der DKBC Classic hat rund 95 000 Mitglieder, wobei fast ein Drittel aus Bayern kommt. In Südbaden im Bowling- und Sportkeglerverband Südbaden (SKVS) frönen noch 2139 Mitglieder der begeisternden Präzisionssportart. (pb)