Bachheim Bachheimer Pfingstwandertage starten am Samstag

Narrenverein an Pfingsten zum 43. Mal in der Rolle des Gastgebers. Konzert mit den Partyfürsten und XXL Cult.

"Die Hauptarbeit ist geleistet“, freut sich der Vorsitzende des Narrenvereins, Arno Moritz, doch es gibt noch einiges zu tun, bis am Samstagnachmittag, 3. Juni, die 43. Pfingstwandertage eröffnet werden. Für die Wanderfreunde der Schluchtenstrecke, welche ein Stück durch das Naturschutzgebiet führt und deshalb besonders sensibel zu behandeln ist, heißt es erst am Pfingstsonntag und Pfingstmontag die Wanderstiefel zu schnüren, doch bereits am Samstag können sie sich schon sportlich-tänzerisch auf die Wandertour vorbereiten. Die Bachheimer konnten einen echten Partyknüller verpflichten, die Partyfürsten. Diese sind regelmäßig Gast bei Großevents wie beim Cannstatter Wasen und nun zum zweiten Mal in Bachheim beim „Almauftrieb“ zu hören.

Die Organisation der Bachheimer Pfingstwandertage, bietet im Vorverkauf Tischreservierungen mit einem Maß Bier und einem Essensbon an. Der Vorverkauf läuft unter der E-Mailadresse pfingsten-bachheim@t-online.de.

Wer anstelle von Dirndl und Lederhosen lieber im Outfit der 1970-er und 1980-er Jahre kommen möchte, für den ist die XX Cult Rockband am Sonntag angesagt.

Die Geschichte der weit über die Grenzen hinaus bekannten Wandertage reicht ins Jahr 1973 zurück. Der Narrenverein, den es bereits seit 1958 gab, gründete die Zunft der Burgmüller. Allerdings reichte das Geld in der Kasse nicht aus, um das Narrenhäs anzuschaffen. Die zündende Idee an die damals noch eigenständige Gemeinde Bachheim: Arbeitskraft gegen Häs. Die bis zu diesem Zeitpunkt noch wenig erschlossene Engeschlucht wurde von den Mitgliedern des Narrenvereins mittels Treppen und Stege begehbar gemacht und wird seither auch vom Narrenverein instand gehalten. Der Mühlstein an der Engeschlucht erinnert an dieses Tauschgeschäft.

Wurde die Einweihung der Engeschlucht noch eher improvisiert gefeiert, so wurden bereits 1974 zu den ersten Bachheimer Pfingstwandertagen eingeladen. Dafür baute der Narrenverein beim Wanderparkplatz ein kleines Zelt – damals noch ohne Strom- und Wasseranschluss auf. Der Erfolg war riesig, so dass 1975 das Festzelt vergrößert und dann 1976 auf dem damaligen Kickplatz an der Kiesstraße aufgebaut wurde. Bis heute ist dieser Platz, aber auch der Pfingstermin ein fester Bestandteil.