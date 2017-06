Löffingen Bachheimer Pfingstwandertage ein Treffpunkt für alle Generationen

Die Bachheimer Pfingstwandertage waren auch dieses Jahr wieder ein Treffpunkt für Wanderer und Naturfreunde aller Generationen. Neben dem Wandern steht die Musikvielfalt auf dem Programm.

Was vor 43 Jahren als Wandererlebnis begann, hat sich zu einem Wander-, Musik-, und Begegnungsevent entwickelt. Die Rede ist von den Bachheimer Pfingstwandertagen, die auch in der 43. Auflage von Erfolg gekrönt waren.

Zwar ist Wandern immer noch eine wichtige Säule der Bachheimer Erfolgsgeschichte, aber schon längst wurde das mehrtägige Ereignis auf mehre Beine gestellt. So spricht die Vielfalt der Musik zahlreiche Musikliebhaber aus den verschiedenen Genres und Generationen an. Die dritte Säule ist die Dorfgemeinschaft. "Ohne die Hilfe aller Bachheimer könnte der Narrenverein ein solches Großprojekt nicht durchführen", erklärt Narrenvater Arno Moritz.

Partyfürsten:

Zum Almauftrieb luden die Partyfürsten, eine angesagte und bekannte Band aus Schwaben. Die sieben Partyfürsten und die beiden Partyfürstinnen wurden bereits zwei Mal als beste Partybands Deutschland ausgezeichnet. Beim Dirndl- und Lederhosen-Treff gab es kein Halten mehr. Schon kurz nach dem ersten Gitarren-Griff stand das Publikum auf den Bänken und verließ diese erst als der letzte Akkord verklang. "Diese Musik ist insbesondere für die Jugendlichen", analysierten die beiden Hauptorganisatoren Arno Moritz und Jasmin Siebler. "Es war zwar nicht brechend voll, doch die Stimmung war bombig und wir waren zufrieden", so der Narrenvater. "It´s the party to night" wurde in Bachheim wirklich genommen.

XX Cult Rockband:

Mit der Verpflichtung der XX Cult Rockband setzt der Verein am Sonntag auf das jung gebliebene Publikum. Die fünf Musiker und Sängerin drehten das Zeitrad zurück und lieferten live und handgemacht den Musik-Mainstraim der 70er- und 80-er. Da wurden Erinnerungen wach an den Lifestyle der wilden 70-er und die Flower-Power-Zeit mit Smokie, Spider Murphy Gang, No Angels, The Rattles oder Fools Garden. Dieser Spiegel der Zeitepoche füllte das Zelt und auch hier war die Stimmung fantastisch.

Klingelbeitel-Echo – Unadinger Dorfmusikanten:

Mit der böhmisch-mährischen Blasmusik wurden die Pfingstwandertage durch das Klingelbeitel-Echo eröffnet und durch die Unadinger Dorfmusikanten beendet.

Musikverein Bachheim – Gündelwangen – Schollach:

"Blasmusik gehört in jedes Festzelt", erklärt Arno Moritz" für die Stimmung sorgten der Musikverein Bachheim, Gündelwangen und Schollach. Auch hier erfrischende Variationen der Blasmusikvielfalt.

Sicherheit

Neben Vergnügen setzten die Veranstalter der Bachheimer Pfingtwandertage auch auf Sicherheit der zahlreichen Wanderfreunde. Das DRK Unadingen, unterstützt von Helfern aus Löffingen stand in mehreren Schichten im Einsatz. Auch eine externe Security-Firma wurde angestellt. Glücklicherweise musste das Team nur einmal aktiv werden. Die Feuerwehr Bachheim übernahm den Parkplatzdienst beim Ökumenischen Zeltgottesdienst, der vom Kirchenchor und dem Musikverein begleitet wurde.