Bachheim Bachheimer Kegler mit Zukunftssorgen

Steht der Sportkegelclub Bachheim vor dem Aus? Entscheidung fällt in zwei Wochen.

Geht die Kegelsportära in Bachheim zu Ende oder wird es in Zukunft noch eine Mannschaft geben? Diese schwierige und zukunftsweisende Frage wird in etwa zwei Wochen entschieden. Vorsitzender Manuel Kienzler wird dann zu einer außerordentlichen Versammlung einladen. Auf jeden Fall wird es nur noch eine Mannschaft geben, früher waren es drei. Natürlich hofft der Vorsitzende, dass es mit den zehn Spielern, mit denen er im Gespräch ist, bald heißt „Aufbruch zu neuen Ufern“. Nachdem die bisherige Heimbahn in Dittishausen nicht mehr zur Verfügung steht, wird der SKF bei einer Weiterführung bei den Kegelbahnen in Oberbränd oder Bonndorf anklopfen.

Das abgelaufene Vereinsjahr resümiert Manuel Kienzler bei der Hauptversammlung als "nicht optimal“. Verletzungspech und ein geringer Kader führten letztlich zum letzten Platz in der Bezirksliga A für die erste Mannschaft. Durch den Spielermangel war das Kontingent der Doppelstarts noch vor Ende der Saison verbraucht und die zweite Mannschaft musste abgemeldet werden. Positiv war das Vier-Bahnen-Turnier, hier ging man sogar als Sieger hervor, wie sich Sportwart Leander Reichart freute.

Dass der SKF Bachheim sich aktiv ins Dorfleben einbringt, war von Schriftführer Mario Blümel zu hören. So gehören die Kegler beim Nudelfest mit dazu, es wurden die 23. Bachheimer Dorfmeisterschaften durchgeführt und auch das Fastnachtsprogramm wird unterstützt. „Es wäre sehr schade, wenn es euch nicht mehr gäbe“, bedauerte Ortsvorsteherin Petra Kramer, zumal der SKF der einzige Sportverein sei. Die Unterstützung in der Bevölkerung ist groß, was die zahlreichen Unterstützer und Sponsoren zeigen. Eine wichtige Einnahmequelle sind die Altpapiersammlungen.

Bei den Neuwahlen gab es keine Veränderung, Vorsitzender bleibt Manuel Kienzler, Stellvertreter Ralf Biehler, Sportwart Leander Reichhardt, Kassierer Markus Maier und Schriftführer Mario Blümel.

Bei den Ehrungen konnte der Vorsitzende Mario Blümel in Abwesenheit zum 300. Punktspiel einen Pokal überreichen, nicht nur wegen seiner sportlichen Leistung, sondern auch wegen seines Engagements in der Vorstandschaft. So war er von 1999 bis 2002 Vorsitzender und seit nun vier Jahren ist Blümel als Schriftführer aktiv. Auf je 100 Punktspiele bringen es Nick Blümel und Pascal Siebler, die beide ihre Sportkarriere als Jugendspieler begannen und nun bei den Aktiven wichtige Stützen sind.