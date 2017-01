Bachheim Bachheimer Doppelkonzert als Höhepunkt im Sängerjahr

Kirchenchor bilanziert arbeitsreiches Jahr. Im Gemeindeleben vielfältig engagiert.

Der Kirchenchor Bachheim kann mit einigen Besonderheiten aufwarten. Bei 374 Einwohnern kann der Chor auf 28 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 59 Jahren blicken. Zwar sind nicht alle Sänger echte Bachheimer, sondern sie kommen auch Reiselfingen, Eisenbach, Döggingen und Löffingen, doch dies zeigt auch die Beliebtheit des Kirchenchors. Der Erfolg dürfte auf zwei Säulen begründet sein, zum einen die vielfältige und anspruchsvolle Chormusik, zum anderen die Kameradschaft. Beides wurde bei der Jahreshauptversammlung nur all zu deutlich.

Insgesamt gab es 74 Einsätze für die Chormitglieder, davon zehn musikalische Auftritte. So wurde die Liturgie in den Kirchen Bachheim, Reiselfingen, Unadingen und im Festzelt bei den Pfingstwandertagen mitgestaltet. Beim Patrozinium sind die Chorsänger nicht nur in der Kirche aktiv, sondern auch bei der weltlichen Feier mit der Nudelsuppe. Vielfältig aktiv ist der Kirchenchor in der Dorfgemeinschaft. Von den närrischen Tagen bis hin zu den Kegelmeisterschaften reichen die Aktivitäten.

Neben den Auftritten in der Kirche, etwa die Messe Missa brevis an Ostern, war das Jahreskonzert der Höhepunkt. Es war eine große Herausforderung für die Chor-Mitglieder. „Ich bin sehr stolz auf euch“, erklärte Chorleiter Tobias Völklein. Der Student an der Musikhochschule Trossingen hatte mit dem Doppelkonzert mit dem Musikverein alle Musiktalente beim Konzert gebündelt. „Es war ein tolles und fantastisches Erlebnis“, sagte der Chorleiter.

Zufrieden zeigte sich auch der Vorsitzende des Kirchenchors Helmut Schreiber und seine Stellvertreterin und Ortsvorsteherin Petra Kramer, hatte der Chor doch das Kirchen- und das Dorfleben auf vielfältige Weise bereichert. Bei den Neuwahlen wurden beide, ebenso wie Notenwartin Roswitha Kaiser, in ihren Ämtern bestätigt. Ein Plus in der Kasse konnte Hans-Jörg Laufer vorlegen. Mit 82 Prozent durchschnittlichem Probenbesuch steigerten sich die Sänger um fünf Prozent, was ebenfalls für den Verein spricht.

Präses und Stadtpfarrer Eugen Dannenberger würdigte das große Engagement des Kirchenchors in der Liturgie. „Der Gesang ist die Sprache des Herzens – und ich danke euch, dass ihr diese Sprache sprecht und damit den Gottesdienst bereichert“, sagte Dannenberger.