Bachheim Bachheim mit positiver Perspektive

Rund 216 000 Euro werden 2017 investiert. Kreisstraße wirdbis Linsimühle saniert.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Bachheim ist zwar der kleinste Teilort von Löffingen, punktet allerdings mit einer lebendigen Dorfgemeinschaft, einem aktiven Vereinsleben, kulturellen Veranstaltungen und nicht zuletzt durch die Lage direkt an der Wutach- und Engeschlucht. Entsprechend positiv blickt der Ortschaftsrat mit Ortsvorsteherin Petra Kramer in die Zukunft.

Bevölkerung: Mit gerade einmal 374 Einwohnern ist Bachheim der kleinste Teilort der Kernstadt Löffingen. Vom Wegzug junger Bewohnern durch Studium oder Arbeitsplätze ist auch Bachheim nicht gefeit. "Deshalb setzt der Ortschaftsrat auch auf junge Familien", unterstreicht Ortsvorsteherin Petra Kramer. Doch auch den 100 Senioren wird in der Dorfgemeinschaft Rechnung getragen.

Mit gerade einmal 374 Einwohnern ist Bachheim der kleinste Teilort der Kernstadt Löffingen. Vom Wegzug junger Bewohnern durch Studium oder Arbeitsplätze ist auch Bachheim nicht gefeit. "Deshalb setzt der Ortschaftsrat auch auf junge Familien", unterstreicht Ortsvorsteherin Petra Kramer. Doch auch den 100 Senioren wird in der Dorfgemeinschaft Rechnung getragen. Zukunftsaufgaben: 215 800 Euro stehen im neuen Haushalt der Stadt Löffingen, um die Bachheimer Haushaltswünsche 2017 realisieren zu können. Die Kreisstraße von Löffingen nach Bachheim soll demnächst bis zur Linsimühle saniert werden, das Ende bis Bachheim erst nach der geplanten Elektrifizierung der Bahnlinie. Aufgrund der Bahnmodernisierungen sollen die Feldwege beim Bahnübergang ertüchtigt werden, da die Bahnbrücken selbst nicht verbreitert werden können und während der Elektrifizierung nicht befahrbar sind. Die Elektrifizierung der Höllentalbahn, mit dem geplanten Stopp in Bachheim, ist wohl der größte Wunsch der Bachheimer.

215 800 Euro stehen im neuen Haushalt der Stadt Löffingen, um die Bachheimer Haushaltswünsche 2017 realisieren zu können. Die Kreisstraße von Löffingen nach Bachheim soll demnächst bis zur Linsimühle saniert werden, das Ende bis Bachheim erst nach der geplanten Elektrifizierung der Bahnlinie. Aufgrund der Bahnmodernisierungen sollen die Feldwege beim Bahnübergang ertüchtigt werden, da die Bahnbrücken selbst nicht verbreitert werden können und während der Elektrifizierung nicht befahrbar sind. Die Elektrifizierung der Höllentalbahn, mit dem geplanten Stopp in Bachheim, ist wohl der größte Wunsch der Bachheimer. Grundschule: Den Kindergarten aufzugeben war für Bachheim zwar schwer, aber unvermeidbar. Auch hier versteht es Bachheim, mit den Gegebenheiten positiv umzugehen. Die acht Kinder werden mit dem Taxi zum Kindergarten nach Unadingen gefahren. Eine optimale Lösung, die auch den ersten Kontakt der Kinder mit den späteren Schulkollegen darstellt. Die Grundschule Bachheim/Unadingen wird seit 2014 von Rektorin Susanne Marx geleitet „ein Glücksfall“, wie Eltern und Ortschaftsrat unterstreichen. Im Schulgebäude Bachheim werden die Erst- und Zweitklässler unterrichtet. Auch wenn Bachheim heuer keine Erstklässler hat, setzt man weiterhin auf junge Familien. "Es ist allerdings eine Trendwende nach oben zu verzeichnen, wie der Blick in den Kindergarten zeigt", unterstreicht Ortsvorsteherin Petra Kramer.

Den Kindergarten aufzugeben war für Bachheim zwar schwer, aber unvermeidbar. Auch hier versteht es Bachheim, mit den Gegebenheiten positiv umzugehen. Die acht Kinder werden mit dem Taxi zum Kindergarten nach Unadingen gefahren. Eine optimale Lösung, die auch den ersten Kontakt der Kinder mit den späteren Schulkollegen darstellt. Die Grundschule Bachheim/Unadingen wird seit 2014 von Rektorin Susanne Marx geleitet „ein Glücksfall“, wie Eltern und Ortschaftsrat unterstreichen. Im Schulgebäude Bachheim werden die Erst- und Zweitklässler unterrichtet. Auch wenn Bachheim heuer keine Erstklässler hat, setzt man weiterhin auf junge Familien. "Es ist allerdings eine Trendwende nach oben zu verzeichnen, wie der Blick in den Kindergarten zeigt", unterstreicht Ortsvorsteherin Petra Kramer. Ortsvorsteherin: Als einziger Löffinger Ortsteil hat Bachheim eine Ortsvorsteherin. Petra Kramer wurde im Jahr 2014 als Nachfolgerin von Berthold Meister gewählt. Die 51-Jährige Industriekauffrau hat sich schon nach kurzer Zeit zur kompetenten Ansprechpartnerin für alle Belange der Bachheimer entwickelt. Schritt für Schritt geht sie den Weg, ihre Heimatgemeinde weiter zu einem idealen Ort für jede Generation auszubauen.

Als einziger Löffinger Ortsteil hat Bachheim eine Ortsvorsteherin. Petra Kramer wurde im Jahr 2014 als Nachfolgerin von Berthold Meister gewählt. Die 51-Jährige Industriekauffrau hat sich schon nach kurzer Zeit zur kompetenten Ansprechpartnerin für alle Belange der Bachheimer entwickelt. Schritt für Schritt geht sie den Weg, ihre Heimatgemeinde weiter zu einem idealen Ort für jede Generation auszubauen. Vereinsleben: Bachheim kann mit einem intakten Vereinsleben aufwarten, zu dem Landfrauen, Musikverein, Kirchenchor, Narrenverein, Sportkegler und die Feuerwehr sowie gleich mehrere Musik-Bands gehören. Das erste Doppelkonzert mit dem Kirchenchor und dem Musikverein im vergangenen Jahr ist ein weiteres Beispiel der gut funktionierenden Bachheimer Vereinswelt.

Bachheim kann mit einem intakten Vereinsleben aufwarten, zu dem Landfrauen, Musikverein, Kirchenchor, Narrenverein, Sportkegler und die Feuerwehr sowie gleich mehrere Musik-Bands gehören. Das erste Doppelkonzert mit dem Kirchenchor und dem Musikverein im vergangenen Jahr ist ein weiteres Beispiel der gut funktionierenden Bachheimer Vereinswelt. Tradition: Bachheim pflegt die Tradition, so das Patrozinium, welches immer an Peter und Paul (egal welcher Wochentag) gefeiert wird. Es ist ein Kirchenfest mit weltlichem Aspekt, dem bekannten Nudelfest. Von weit her kommen die Gäste, um die berühmte Nudelsuppe zu essen. Weit über die Heimatgrenzen hinaus bekannt sind auch die Pfingstwandertage vom Narrenverein, doch auch hier steht die gesamte Vereinswelt hinter den Organisatoren.

Dorfkiosk

Mit dem neuen Dorfkiosk hat man nicht nur den zahlreichen Wanderern Rechnung getragen, sondern auch der Bevölkerung, nachdem die gastronomischen Betriebe geschlossen hatten. Direkt an der Wutachschlucht gelegen ist Bachheim ein idealer Ort für Botaniker, Hobbygeologen, Wanderer und Abenteurer. "Auch der Dorfkiosk zeigt die beachtenswerte Eigeninitiative in Bachheim, welche sich schon beim schnellen Internet zeigte", so Petra Kramer. Auch die Drei-Schluchten-Halle wurde mit tatkräftiger Unterstützung der Bachheimer Vereine gebaut. (pb)