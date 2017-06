Bachheim Bachheim feiert sein Patrozinium und Nudelfest unter der Woche

Musiker wecken schon früh morgens zum traditionellen Fest. Prozession, Gottesdienst und weltliche Feier schließen sich an. 212 Kilo Nudeln werden zu Suppe verarbeitet.

Glaube und Tradition, Kultur und Moderne miteinander zu verbinden steht wohl kaum so eng beieinander wie in Bachheim. Das Patrozinium und das bekannte Nudelfest, die immer am 29. Juni gefeiert werden, locken jedes Jahr viele Gäste aus nah und fern und so waren auch in diesem Jahr die Kirche und später die Drei-Schluchten-Halle voll besetzt.

Patrozinium: Die Kirche St. Peter und Paul in Bachheim, der heutigen Kirchenbau stammt aus dem Jahr 1793, ist den beiden Heiligen Petrus und Paulus gewidmet. Der Gedenktag dieser beiden Apostel ist der 29. Juni und an diesem Tag wird auch das Fest gefeiert, egal auf welchen Wochentag es fällt. Dieses Hochfest wird in Bachheim durch das Wecken mit dem Musikverein bereits morgens um 5 Uhr eröffnet. Den Festgottesdienst, er wurde vom Kirchenchor feierlich mitgestaltet, zelebrierten Stadtpfarrer Eugen Dannenberger und die beiden Pfarrer Christof Scherer aus Bachheim und sein Studienkollege Bruno Hünerfeld.

Nudelfest: Weit über die Heimatgrenzen hinaus bekannt ist die Bachheimer Nudelsuppe, die in der Halle serviert wird. Der Ortschaftsrat und Kirchenchor hatten bereits am Abend zuvor unter Küchenchef Hans Jörg Laufer 212 Kilogramm Nudeln, 20 Kilogramm Rindfleisch und zwei Kilogramm Schnittlauch verarbeitet. Die 300 Portionen Suppe gingen weg wie warme Semmeln und die 20 Leute im Einsatz hatten ordentlich zu tun. Margot Hamann aus Neustadt brachte es auf den Punkt: „Ich komme jedes Jahr und bin begeistert".

Dorffest: Der Abschluss des Nudelfestes findet in der Dorfmitte am Petrusbrunnen statt. Ortsvorsteherin Petra Kramer eröffnete am Nachmittag mit dem Bieranstich das Dorffest, welches im Freien gefeiert wird. Während das Wutachtrio zur Unterhaltung aufspielte, gab es von den einzelnen Vereinen leckere kulinarische Genüsse. Für die Nachzöglinge, die nicht früher kommen konnten, hatten die Landfrauen noch eine Nudelsuppe parat.

