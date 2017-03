Löffingen B 31-Ausbau zwischen Löffingen und Rötenbach kommt voran

Bohrungen für Brückenerweiterung sind angelaufen. 2018 Baustart für Abschnitt Löffingen-Rötenbach ist 2018 vorgesehen.

Geduld ist beim dreispurigen Ausbau der Bundesstraße 31 gefragt, doch nun scheint der Ausbauabschnitt zwischen Löffingen und Rötenbach im kommenden Jahr realisiert zu werden. 2019 soll dann die Gauchachtalbrücke in Angriff genommen werden. Gleichzeitig ist 2018/2019 auch die Elektrifizierung der Höllentalbahn geplant.

Die Planungen sind laut Markus Adler vom Regierungspräsidium für den Ausbau zwischen Löffingen und Rötenbach mittlerweile ganz konkret. Der planfestgestellte Abschnitt von der Anschlussstelle Rötenbach bis zur Maienlandstraße (Höhe Witterschneekapelle) hat laut Adler eine Länge von 3,46 Kilometer. In diesem Bereich soll die Fahrbahn von 8,50 Meter auf 11,50 Meter und somit auf drei Spuren ausgebaut werden. Erweitert werden müssen auf dieser Strecke auch drei Brückenbauwerke. Es sind die Brücke Maienlandstraße (Banholz), sowie zwei Unterführungen für Feldwege. Derzeit findet eine Baugrunduntersuchung statt. Mit Hilfe von Bohrungen, die zwölf Meter in die Tiefe reichen, wird die Tragfähigkeit der Bodenschichten untersucht. Diese Untersuchung, so Markus Adler, ist unter anderem Grundlage für die Wahl der Gründung der Bauwerke, die für die Brücken Erweiterungen notwendig sind. Parallel werde derzeit im Baureferat des Regierungspräsidiums die Ausführungsplanung für die Verkehrsanlage erstellt.

Nach Vorliegen der Baugrunduntersuchung kann mit dem ersten Bauwerksentwurf begonnen werden. Bereits in diesem Jahr wird mit einer vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme begonnen werden. Hierzu werden auf einer Fläche von etwa 5000 Quadratmeter Gehölze gerodet und ein Kalkmagerrasen hergestellt. Im kommenden Jahr, 2018, soll dann mit dem ersten Brückenbauwerk begonnen werden. Geplant ist die Brücke über einen Wirtschaftsweg bei Rötenbach.

Der Ausbau dieses Teilstücks zwischen Rötenbach und Löffingen ist schon längst im Verzug. Bereits 2008 hatte das Regierungspräsidium Freiburg den dreistreifigen Ausbau eingeleitet. Erst durch Nachverbesserung beim Entwässerungskonzept und der Änderung des Naturschutzbegleitplans gab es grünes Licht.

Den Erlass des Planfeststellungsbeschlusses für den dreispurigen Ausbau der B31 zwischen Löffingen und Rötenbach überbrachte Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer im Mai vergangenen Jahres an Bürgermeister Tobias Link aus Löffingen und seinen Kollegen Josef Matt aus Friedenweiler.

Bundesstraße 31

Die B31 verläuft von Breisach an der Grenze nach Frankreich bis zur Anschlussstelle Sigmarzell bei Lindau an die Bundesautobahn. Sie ist eine wichtige Ost-West-Verbindung. Ihre Bedeutung sowohl im Tourismusbereich, als auch zur Stärkung der Infrasturkur ist unumstritten und erfordert einen durchgängigen Ausbau der 200 Kilometer langen Trasse. Der geplante Ausbau zwischen Löffingen und Rötenbach wird dieses Vorhaben ein Stück weiter bringen. (pb)