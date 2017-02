Löffingen Autofahrer stirbt bei Frontalkollision auf B31

Auf der Bundesstraße 31 im Bereich Löffingen ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend ein Mann ums Leben gekommen. Eine Frau wurde schwer verletzt.

Kurz nach 17.30 Uhr sind am Donnerstag auf der vielbefahrenen Bundesstraße 31 im dreispurigen Bereich zwischen den beiden Tankstellen bei Löffingen zwei Autos aufeinandergeprallt.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Mini-Cabrio in Fahrtrichtung Donaueschingen unterwegs. Der Fahrer verlor offensichtlich die Kontrolle über seinen Wagen, als er auf der in seiner Fahrtrichtung zweispurigen Straße fuhr. Er geriet nach links auf die einspurige Gegenfahrbahn. Dort kam in diesem Moment eine Frau mit ihrem Mercedes entgegen. Der Mini prallte frontal auf den Mercedes, der durch die Wucht des Aufpralls von der Straße geschleudert wurde.

Tragische Komponente bei dem Unfall: Der Fahrer des Minis wurde bei der Kollision aus dem Wagen katapultiert. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Fahrerin des Mercedes erlitt schwere Verletzungen. Im Einsatz war neben Notarzt und Rettungsdienst auch ein Rettungshubschrauber. An die Unfallstelle gerufen wurden auch Mitglieder der Feuerwehr Löffingen, die den Brandschutz sicherstellten und ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigten.



Für die Dauer der Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme war die B31 im Bereich Löffingen längere Zeit gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. An beiden Autos, die aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald stammen, entstand Totalschaden.