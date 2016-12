Göschweiler Auszeichnung für zwei ganz besondere Göschweiler Musiker

Volker Bölle und Ewald Mayer halten der Trachtenkapelle Göschweiler seit 40 Jahren die Treue.

Zwei nicht alltägliche Ehrungen standen anlässlich des Jahreskonzertes der Trachtenkapelle Göschweiler an. Volker Bölle und Ewald Mayer sind nicht nur Ausnahmemusiker, sondern sind in den vierzig Jahren Mitgliedschaft zu tragenden Säulen des Vereins geworden.

Volker Bölle begann mit einer Ausbildung an der Klarinette bei Artur Grübel und kam 1976 in die Kapelle unter Leitung von Oswald Hasenfratz, nachdem er das bronzene Leistungsabzeichen absolviert hatte. 1984 folgte dann das silberne Abzeichen, 2001 wurde er vom Blasmusikverein mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Von 1991 bis 1993 und 1999 bis 2001 war er zweiter Vorsitzender und leitete dann von 2001 bis 2007 als Vorsitzender die Geschicke des Vereins. Bis heute ist er bei jeder Veranstaltung als Bühnenbauer tätig. Bei Auftritten ist er ein Garant für Solos nicht nur auf der Klarinette, sondern auch auf der Tuba. Im Laufe der Jahre hat er viele Jugendliche für den Verein unterrichtet und so sein Können weitergegeben.

Ewald Mayer wurde vom ehemaligen Dirigenten Oswald Hasenfratz am Tenorhorn ausgebildet und spielt ebenfalls seit 1976 in der Trachtenkapelle. 1986 erwarb er das Leistungsabzeichen in silber und 2001 erhielt er die silberne Nadel des Blasmusikverbandes. 1985 bis 1989 trat er als Beisitzer dem Vorstand bei. Danach übernahm er das Amt des Instrumentenwartes, das er bis heute innehat. Seit 2013 ist er zusätzlich Notenwart. Als Ausbilder ist Ewald Mayer für Posaune, Bariton, Tenorhorn, Flügelhorn und Trompete zuständig.

Auch sonst ist Ewald Mayer durch und durch. Neben der Trachtenkapelle spielt er bei der Musikgruppe Flaraclara, dem Schwarzwaldorchester Jasmin und beim Dolinenecho Göschweiler und leitet die Herbstfestmusikanten und die fidelen Breisgauer. Auch Ewald Mayers Soli gehören alljährlich zu den Höhepunkten des Jahreskonzertes, so wie dieses Jahr am Flügelhorn.

Als Anerkennung für ihre Verdienste lud die Trachtenkapelle beide Musiker zu einem eintägigen Mnozillbrass-Workshop in der Musikakademie Staufen ein.