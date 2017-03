Bachheim Auszeichnung für 15 Bachheimer Landfrauen

Rühriger Bachheimer Verein zeichnet 15 Mitglieder für 40-jährige Mitgliedschaft aus.

Gleich 15 Bachheimer Landfrauen konnten bei der Hauptversammlung geehrt werden. „Ihr seid eine wichtige Säule und Stütze in unserer Dorfgemeinschaft“, erklärte Ortsvorsteherin Petra Kramer. Die zahlreichen Veranstaltungen und das Engagement bei kirchlichen und weltlichen Anlässen, aber auch die Ehrungen unterstrich dies mehrfach.

Fast jede dritte Bachheimerin gehört den Landfrauen an, wenn man die 66 Mitglieder in die Statistik setzt, wie sich die beiden Ehrenmitglieder Erika Ketterer und Maria Burger freuten. Vorsitzende Carola Feser wagte den Blick ins Gründungsjahr und kurz danach, schweifte ins schwierige Jahr 2015, um dann den Ist-Zustand von heute zu analysieren. Am 2. Dezember 1976 wurde der Landfrauenverein von 15 engagierten Damen gegründet.

Schon ein Jahr später kamen erneut 15 Frauen dazu, die nun mit einer Urkunde ausgezeichnet wurden. Sie hätten den Verein mit ihrem großen Engagement auf gar vielfältige Weise bereichert und belebt, so die Vorsitzende. Einige davon mit Werten, die bis heute zählen. So Roswitha Glück mit ihren Gymnastikkursen und Auftritten bei den Frühlingsfesten. Ursula Herbstritt bereichert mit ihren musikalischen Beiträgen am Klavier oder an der Geige, Karla Scherer mit ihren Ausflugsorganisationen und den Maiandachten, Sonja Meister engagierte sich als Beisitzerin und Maria Burger prägte maßgeblich den Verein in ihrer über 20-jährigen Tätigkeit in der Vorstandschaft, vor allem als Vorsitzende und auch als Mitglied im Bezirk. Doch jede der anderen Ausgezeichneten, Johanna Beha, Gerda Bednarz, Rosemarie Faller, Waltraud Fritschi, Roswitha Kaiser, Marlies Kienzler, Christa Koßbiel, Anna Mayer, Anneliese Neff und Rita Schuler hätten sich für den Landfrauenverein verdient gemacht.

Dass gleich 15 neue Mitglieder in den Verein eintreten, davon könne man heute nur träumen, wie Carola Feser analysierte. Allerdings sei auch das Tief wie vor zwei Jahren- als der Verein auf der Kippe stand, da es keine komplette Vorstandschaft mehr gab, wohl überwunden.

Das Jahr 2016 war geprägt vom 40-jährigen Jubiläum, doch auch zahlreiche Angebote von gesundheitlich und kreativen Vorträgen, von Exkursionen, Ausflüge, Gymnastikkurse oder der Einsatz bei kirchlichen und weltlichen Feiern, gehören dazu, wie Daniela Kech-Reichhart berichtete. Obwohl ein Jahresminus vorlag, hatte man die Mitglieder nicht nur beim Jubiläum, sondern auch bei den Ausflügen eingeladen, so Ursula Binder.