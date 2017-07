Löffingen Aus grauer Löffinger Betonwand wird eine Augenweide

Graffiti-Künstler Fabian Bielefeld zaubert kunterbuntes Kunstwerk an Umzäunung des Löffinger Bauhofs.

Bisher war der neue Löffinger Bauhof mit einer grauen Betonwand eingezäunt, die nur seitlich mit der Schrift und den Keramiktafeln von Anita Flößer aufgepeppt war. Doch nun ist die Wand ein echter Hingucker. Graffiti-Künstler Fabian Bielefeld hat hier in nur zwei Tagen ein kunterbuntes Spraywerk geschaffen. Neben dem Aufgang von der Tourist-Information zur Stadtbücherei, den Bauzäunen am Rathaus, dem Workshop und dem Garagenwerk hat der Graffiti-Künstler im Baarstädtchen nun eine weitere Fassade gestaltet. Es ist wahrlich keine Fantasielandschaft, sondern thematisch fest mit dem Bauhof verbunden. Wer an der Wandstraße entlang läuft, der sieht die zahlreichen Aufgabenfelder eines Bauhofs, angefangen von den Bauarbeiten, über die Kehrarbeiten, Gärtnerei bis zum Winterdienst. Natürlich steht über dem Ganzen das neue Logo des Baarstädtchens.

Vor acht Jahren hat der 34-jährige Fabian Bielefeld seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und wagte den Sprung in die Selbständigkeit. In Berlin als Sohn von Grafiker-Eltern geboren, ist er mit Graffiti aufgewachsen, wurde bereits 1999 in die erste legale Graffiti Gruppe in Freiburg aufgenommen. Es folgte in Freiburg das Grafik-Design-Studium, dazwischen gab es immer wieder Kontakte und Treffen mit Künstlern in vielen Ländern Europas. So wie er selbst die Anregungen aufgenommen und verarbeitet hat, so gibt Fabian Bielefeld sein Wissen und Können auch an die Jugend weiter. Auch in Löffingen haben schon viele Jugendliche in Workshops die Basis dieser Arbeit kennengelernt. „In jedem steckt ein kleiner Künstler, es gilt nur die kreative Ader zu entdecken“, erklärt Bielefeld.

Schnell wird in diesen Workshops klar, Graffiti ist nicht einfach nur „rumsprühen“, sondern erfordert Kreativität, handwerkliches Geschick, Konzentration, Farbenlehre und vieles mehr. Mit seinem Unternehmen in Basel hat Fabian Bielefeld eine Marktlücke entdeckt – Graffiti als Kunst für Jedermann anzubieten. Beste Beispiele gibt es im Baarstädtchen.