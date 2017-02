Löffingen Aus alter Löffinger Stadtapotheke wird Wohlfühl-Oase

Neues Leben in alten Löffinger Gebäuden. Stela und Lucian Habich bereichern Tourismus.

Während in Löffingen und in der Region immer mehr gastronomische Betriebe und Hotels schließen, expandieren Stela Cordos und Lucian Habich in Löffingen. Zuerst haben sie den Hexenschopf reaktiviert, aus der alten Stadtapotheke ein modernes Drei-Sterne-Hotel geschaffen und nun noch das Ganze mit einer Wohlfühl-Oase verknüpft.

Wie schon bei der Restaurierung des Hexenschopfs, wurde auch in der ehemaligen Stadtapotheke und dem Wohnhaus des Künstlers Friedrich Knödler der Charme des Hauses nicht verändert und das Traditionelle mit Modernem gemixt. Vor allem wird dies nun in der Wellness-Oase in der ehemaligen Apotheke sichtbar. Die beiden Saunen, die Classic- und Bio-Sauna, sind im alten Gewölbekeller des Hauses eingebaut worden. Zum Ruheraum mit den Relax-Infrarotliegen, dem Solarium, den Infrarotkabinen sowie der Hydrojet-Massage-Liege geht es vorbei an den Salzwänden, die zu einem guten Raumklima mit Gesundheitsaspekt führen. War es früher die Apothekerin Helene Knödler, die hier für die Gesundheit sorgte, sind es heute die 38-jährige Stela und der 53-jährige Lucian, welche die Gäste in der Lounge zur Wohlfühl-Oase führen. „Es besteht auch die Möglichkeit, ein Wellnesspaket zu buchen, hierfür steht eine Masseurin nach Absprache zur Verfügung“, erklärt das Gastronomenpaar.

Nicht nur diese neue Wellness-Oase möchte das Paar am Freitag der Öffentlichkeit vorstellen, sondern auch das Hotel mit seiner interessanten und wechselvollen Geschichte. Schon 1846 wurde hier Bier gebraut, 1920 wurde das Haus zur Apotheke. 1961 zog Helene Knödler mit ihrem Ehemann, dem bekannten Künstler Friedrich Knödler, hier ein. Heute erinnert noch ein großes Gemälde an den Künstler. Im Jahr 2013 wurde hier alles umgebaut und daraus ein Hotel mit 32 Betten geschaffen.

Zwischen Hotel und dem Gasthaus Hexenschopf, welches Stela Cordos und Lucia Habich im Jahr 2009 erwarben, wurde im Jahr 2011 eine Bar-Terrasse mit Holzofen sowie einer Bar eingerichtet und somit das gastronomische Angebot erweitert.

Lucian und Stela Habich stammen aus Rumänien. Lucian, der gelernte Koch, stammt aus einer deutschsprachigen Familie, deren Vorfahren in den Osten, in die Nähe der ungarischen Grenze, gezogen waren. Hier lernte Lucian die Sportstudentin Stela kennen und lieben. 1999 folgte sie ihm nach Deutschland. Lucian sammelte Erfahrungen in der Gastronomie, hier wurde auch geheiratet. Der Weg führte sie nach Löffingen, um Anfang 2000 die Kegelstube an der Wanne zu übernehmen. Der Wunsch nach der Selbständigkeit führte sie in den Hexenschopf, der zuvor mehrere Jahre immer wieder Pächterwechsel hatte.

Bevor die Habichs das Traditionshaus im Juni 2009 als Restaurant, Pizzeria und Bistro wieder eröffneten, wurde das denkmalgeschützte und geschichtsträchtige Gebäude umgebaut und grundlegend renoviert. Auch hier zeigten die Besitzer eine gelungene Kombination von alt und neu und auch dem Namen „Hexenschopf“ wurde durch die Masken an den Wänden Rechnung getragen.

Gelungene Integration

Lucian, Stella und ihr elfjähriger Sohn David sind ein beachtenswertes Beispiel, sich auch mit Migrationshintergrund zu integrieren oder gar die Gemeinschaft mitzugestalten und Verantwortung zu tragen. (pb)