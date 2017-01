Löffingen An Fastnacht ist alles ganz anders in Löffingen

An Fastnacht ist alles ganz anders in Löffingen

Fastnachtunterricht in der Grundschule. Brauchtumsbeauftragter Matthias Wider macht örtliche Fasnet begreiflich.

Die Löffinger Erstklässler kennen die Hintergründe der Fasnet in der Baarstadt und ihre Figuren jetzt ganz genau, aber auch die Bräuche und Besonderheiten. „An Fastnacht ist alles anders, selbst die Wochentage haben andere Namen“, erklärte der Kulturbeauftragte der Laternenbrüder, Matthias Wider beim Fastnachtsunterricht in der Löffinger Grundschule. Etwas mulmig könnte es dabei auch der neuen Rektorin Saskia Bea geworden sein, als sie vom Fastnachtsgericht hörte, dem auch sie zugeführt werden wird.

Den Kindern altersgerecht das Kulturgut Fastnacht (Fasnet, Fasching, Karneval) nahezubringen, dies ist das Hauptaugenmerk von Matthias Wider. Als erste besuchte der die Erstklässler und die Schüler der Förderschule, die voller Erwartung in den Musikraum gekommen waren.

Fastnachtswoche: „Die Fasnetwoche beginnt nicht am Montag, sondern am Donnerstag und die Tage haben auch andere Namen“, erklärte der Fastnachtsforscher. Die Fasnetwoche beginnt in Löffingen mit dem Schmotzige Dunschdig, dann kommt der Fasnetfritig, der Fasnetsamschdig, der Fasnetsundig, der Fasnetmendig, der Fasnetzieschdig und endet mit dem Aschermittwoch. Während dieser Zeit grüßt man auch nicht mit Guten Tag, sondern mit Narri und antwortet darauf mit Narro.

„Die Fasnetwoche beginnt nicht am Montag, sondern am Donnerstag und die Tage haben auch andere Namen“, erklärte der Fastnachtsforscher. Die Fasnetwoche beginnt in Löffingen mit dem Schmotzige Dunschdig, dann kommt der Fasnetfritig, der Fasnetsamschdig, der Fasnetsundig, der Fasnetmendig, der Fasnetzieschdig und endet mit dem Aschermittwoch. Während dieser Zeit grüßt man auch nicht mit Guten Tag, sondern mit Narri und antwortet darauf mit Narro. 20-er: Mit großen Augen verfolgten die Kinder die Fastnachtszeit in Löffingen mit ihrer Einmaligkeit und Besonderheiten. Dazu gehören auch die Zwanzigjährigen, die an Fasnet eine Sonderrolle haben. Wenn man ein 20-er sein will, der in mindestens 15 Meter Höhe am Narrenbaum das Sicherungsseil löst und dann den ganzen Tag als Held gefeiert wird, muss man dies rechtzeitig anmelden. Auf jeden Fall will Sören dieser Held in 14 Jahren sein, bekannte der Grundschüler. Ein 20-er zu sein, ist in Löffingen eine besondere Auszeichnung, diese Auszeichnung wollten die Erstklässler auf jeden Fall haben.

Mit großen Augen verfolgten die Kinder die Fastnachtszeit in Löffingen mit ihrer Einmaligkeit und Besonderheiten. Dazu gehören auch die Zwanzigjährigen, die an Fasnet eine Sonderrolle haben. Wenn man ein 20-er sein will, der in mindestens 15 Meter Höhe am Narrenbaum das Sicherungsseil löst und dann den ganzen Tag als Held gefeiert wird, muss man dies rechtzeitig anmelden. Auf jeden Fall will Sören dieser Held in 14 Jahren sein, bekannte der Grundschüler. Ein 20-er zu sein, ist in Löffingen eine besondere Auszeichnung, diese Auszeichnung wollten die Erstklässler auf jeden Fall haben. Fasnetgericht: Nicht schlecht staunten die Schüler, als Matthias Wider ihnen die Prozedur der Schülerbefreiung mit der Entmachtung der Rektorin und später dem Bürgermeister erklärten. „Wenn wir Narren die Schlüssel haben, sind wir die Herren der Stadt, des Rathauses und der Schule“, betonte Matthias Wider. Damit die Schüler auch wirklich über Fastnacht schulfrei bekommen, müsse zuerst das Fastnachtsgericht nach der Schulbefreiung entscheiden. Dafür müssten die Schüler gute Argumente finden.

Nicht schlecht staunten die Schüler, als Matthias Wider ihnen die Prozedur der Schülerbefreiung mit der Entmachtung der Rektorin und später dem Bürgermeister erklärten. „Wenn wir Narren die Schlüssel haben, sind wir die Herren der Stadt, des Rathauses und der Schule“, betonte Matthias Wider. Damit die Schüler auch wirklich über Fastnacht schulfrei bekommen, müsse zuerst das Fastnachtsgericht nach der Schulbefreiung entscheiden. Dafür müssten die Schüler gute Argumente finden. Fastnachtsschauspiel: Das Fastnachtsschauspiel am Schmotzige Dunschdig vor dem Maienländer Tor zeigt alle Löffinger Fasnetfiguren. „Kommt mit Euren Eltern einfach vorbei und schaut Euch dies an“, appellierte Matthias Wider, der Vater dieses Schauspiels. In Löffingen gibt es die Laternenbrüder, Hansili, Narrenpolizei, die Hexe und das friedfertige Reichburgmali mit dem Eichhörnchen. Damit die Kinder vor den Figuren keine Angst haben, kam Hansili Sven Seidel, Hexenchef Jörg Ganter und von den Burgkeilern Nadine Fuss. Die drei hatten ihr Häs mit Maske dabei und zogen sich vor den Kindern an. Dabei wurden die Figuren immer wieder genauer unter die Lupe genommen. So hat die Hexen den Besen, damit sie fliegen kann, allerdings nur wenn es keiner sieht, das Gschell des Hansili hat elf Rollen und der Burgkeiler hat eine Wildschweinpfote – nur einige der vielen Informationen, die Matthias Wider den staunenden Kindern erklärte.

Kinderfasnet

Ein wichtiger Bestandteil in der Löffinger Fasnet ist die Kinderfasnet. Für sie ist der Fasnetzieschdig vorbehalten, aber auch der Schmotzige Dunschdig, der in diesem Jahr erstmals mit einer Kinderparty in der Tourist-Info aufgewertet wird. Am Dienstag ist der große Kinderumzug, der mit dem kleinen Fässlewagen endet und direkt zur Festhalle führt. Hier gibt es eine große Spieleparty und dazu kostenlos eine Wurst und einen Wecken. Wichtig sind die Fasnetsprüchle, um von den Hansili Süßigkeiten zu bekommen. (pb)