Göschweiler Alte Fußallerinnerungen leben in Göschweiler wieder auf

Ehemalige des SV Göschweiler treffen sich. Ehrenmitglied Karl Agostini initiiert Austausch.

Obwohl sie immer noch für den Fußball brennen, sind die ehemaligen Fußballer des SV Göschweiler nicht mehr auf, sondern am Rande des grünen Rasens anzutreffen. Gemeinsam trafen sie sich jetzt, um ihren SV Göschweiler beim Klassenerhalt zu unterstützen, doch in erster Linie galt es alte Fußballerzeiten wieder aufleben zu lassen. Die Unterstützung trug Früchte und so fertigte man den Gegner SV St. Märgen mit 4:1 Toren ab.

Vor 69 Jahren wurde der SV Göschweiler aus der Taufe gehoben. Leider konnte von den Gründungsmitgliedern niemand mehr mit dabei sein, doch die Nachfolge-Elf mit Karl Agostini und die Spieler der Jahrgänge 1930 bis 1950 ließen es sich nicht nehmen, zu diesem Ehemaligentreffen nach Göschweiler zu reisen. Die Idee zu einem solchen Treffen hatte das Ehrenmitglied und der ehemalige Vorsitzende Karl Agostini. Der 78-Jährige Wahl-Kehler hat das Fußballmeeting 1997 ins Leben gerufen. „Wir wollen einfach die alten Zeiten aufleben lassen, alte Erinnerungen aufrischen und uns gemeinsam austauschen, zumal manche doch weit weggezogen sind“, erklärt der Initiator des Treffens.

Agostini selbst wurde erst dieses Jahr von seinem Heimatverein für seine 65-jährige Mitgliedschaft, als langjähriger Spieler, Schriftführer, Kassierer und Vorsitzender von seinem Nach-Nach-Nachfolger Walter Keßler mit der Ehrenurkunde ausgezeichnet. Nicht nur er erinnerte sich lebhaft an die alten Zeiten, als sie noch aktiv waren. „Am Sonntagmorgen ging es in die Kirche und dann auf den Fußballplatz“, blicken die Spieler von einst zurück. So mancher Spieler musste auch gesucht werden, da er am Vorabend irgendwo „hängen geblieben sei“, so konnte man erfahren.

Fußball war die wichtigste Sache, da waren sich die 30 Teilnehmer einig. Gesungen wurden die alten Fußballer-Lieder natürlich auch, damals wie heute. So manches Fest wurde in Göschweiler gefeiert, so auch bei der Einweihung des alten Clubhauses. Der damalige Höhepunkt war der Auftritt der Saba-Elf mit so namhaften Spielern wie Fritz Walter, Helmut Rahn, Horst Eckel und vielen anderen bekannten Größen des Fußballsports.

Nicht vom Fußball, aber vom Skisprung berichtete Georg Thoma, der die Fußballer durchs Ski-Museum in Hinterzarten führte. So manche Parallelen konnten hier die Sportler austauschen, auch wenn Georg Thoma als Olympiasieger eine weltweit beachtete Sportkarriere aufweisen kann.

Für den Rundgang im neuen Clubhaus hatte sich Vorsitzender Walter Keßler Zeit genommen und der Ehrenvorsitzende Manfred Furtwängler untermauerte nicht nur dieses Ereignis mit interessanten Bildern. Für große Erheiterung sorgten die Bilder, welche die Ehemaligen auf dem Fußballplatz zeigten.

Gelebte Integration

Seit 1997 treffen sich die ehemaligen Fußballer des SV Göschweiler, welche in den 1950er bis in den 1970er für Tore und Punkte sorgten bei einer zweitägigen Veranstaltung. Hier möchte man nicht nur in alten Erinnerungen schwelgen, sondern auch den Fußball als Verbindungsglied über Generationen und auch Nationen untermauern. In Göschweiler gehören dem derzeitigen Kader acht unterschiedliche Nationalitäten an. So gilt der SV Göschweiler als Vorzeigeclub der Integration. (pb)