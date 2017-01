Hochschwarzwald Alfred Löffler bester Cego-Spieler in Rötenbach

Die Cego-Schwarzwaldmeisterschaft fand in Rötenbach statt: 136 Spieler aus der ganzen Region messen sich.

Cego, das Kartenspiel aus der Tarock-Familie, gilt als südbadisches Kulturgut und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Die aktuell laufenden 16. Cego-Schwarzwaldmeisterschaften oder auch das Cego-Online-Spiel zeigen die Renaissance dieses alten Kartenspiels. Cego wird in vielen verschiedenen Regelvarianten gespielt. So gab und gibt es bis heute oft von Ort zu Ort unterschiedliche Regeln. Die Cego-Schwarzwaldmeisterschaften hatten zur Folge, dass einheitliche „Schwarzwaldmeisterschaften-Regeln“ aufgestellt wurden. Der modernen Welt angepasst, hat die Hochschule Furtwangen sogar ein Cego-Online-Spiel entwickelt.

Allerdings ist das Spiel von Mann zu Mann noch reizvoller, so konnte bei der jüngsten Etappe der Schwarzwaldmeisterschaften in Rötenbach Fußball-Abteilungsleiter David Fehrenbach sogar ein leichtes Plus des Teilnehmerfelds auf 136 Spieler verzeichnen. Cego-Vater Rolf Erbert sprach sogar von einem „Wohlfühl-Cego“ in Rötenbach. Lob bekam Organisator Stefan Wissler, der von Klaus Disch die Organisation übernommen hat.

Erfreulicherweise brechen die Damen in die Männerdomäne ein, oft spielen die Frauen nur privat oder in kleinen Turnieren mit. Von den 136 Teilnehmern kämpften 18 Damen um die Punkte. Gerda Lorenz aus Hofsgrund konnte in Rötenbach zwar nur Rang neun belegen, doch führt sie nach vier Wettkämpfen die Rangliste an. Der Gewinner in Rötenbach war Alfred Löffler aus St. Märgen, der im Ranking auf Platz acht liegt, er hat allerdings einen Wettkampf weniger. Souverän legte er 1050 Punkte vor.

Zweitplatzierter wurde Ralf Klostermann aus Kirchen-Hausen (Vierter in der Meisterschaft) mit 910 Punkte, vor Andreas Gutmann (870 Punkte) aus dem Münstertal (Dritter der Meisterschaft). Auch die Jugendlichen mischen schon ordentlich mit, so gab es einen eigenen Jugendtisch mit Sieger Simon Pacher, gefolgt von Florian Rohrer, Manuel Pacher und Jenny Rohrer.

In Rötenbach zeigten die Lokalmatadore ihr Können. So ging Rang elf an Martin Höcklin aus Löffingen, gefolgt von Georg Föhrenbach (15.) aus Rötenbach. Die Rötenbacher selbst waren mit gleich 17 Spielern vor Ort, Löffingen mit den Ortsteilen brachte es auf sechs, darunter als einzige Frau Heidi Egy aus Unadingen. Der Wurstsalat als Trostpreis ging ebenfalls an Renate Krischik aus Bonndorf für ihre 1670 Minuspunkte.



Cego-Meisterschaft

Die nächste Etappe der Cego-Schwarzwaldmeisterschaft findet am Sonntag, 15. Januar, 13.30 Uhr, in der Bürgerhalle in Aasen statt.

Bei der jüngsten Etappe in Rötenbach wurde Günter Fehrenbacher (Schlusee) Vierter, 5. Konrad Glunk (Mundelfingen), 6. Rolf Erbert (Villingen), 7. Stefan Hilzinger (Denzlingen), 8. Klemens Erich (Riedböhringen), 9. Klaus Hirt (Wolterdingen), 10. Wolfgang Fürderer (Bräunlingen).