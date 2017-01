Löffingen Aktion "Licht aus": Auch in Löffingen wird es dunkel

Die Baarstadt Löffingen beteiligt sich am Sonntag, 15. Januar, an der Aktion "Licht aus" der Hochschwarzwald Tourismus GmbH.

In sechs Hochschwarzwald-Gemeinden, darunter auch in Löffingen, gehen am Sonntagabend, 15. Janauar, teilweise die Lichter aus. Anlass, die Lichter zu löschen, ist eine Aktion der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, der sich auch Grafenhausen, Lenzkirch, Friedenweiler und St. Blasien anschließen, die zwischen 18 und 19 Uhr das Licht löschen, in Breitnau wird es sogar zwei Stunden dunkel.

"In Löffingen wird man in dieser Abendstunde die Straßenbeleuchtung in gewissen Teilen der Innenstadt abschalten", informierte Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke. Vor allem wird es rund um das Maienländer Tor dunkel werden. Hier erhofft sich Karlheinz Rontke, dass viele Löffinger und Gäste sich mit Fackeln, Laternen oder Taschenlampen vor dem Tor einfinden. "Hier kann man dann den winterlichen Abendhimmel bestaunen und heißen Tee oder Glühwein trinken, um mit den Nachbarn die einmalige Atmosphäre zu genießen", sagt Rontke. Allerdings, so appelliert Rontke, wäre es schön, wenn die Aktion auch von der Bevölkerung mitgetragen würde.

"In der Bevölkerung wächst der Wunsch nach Entschleunigung und Phasen der Erholung – gerade in der Winterzeit. Im hektischen Weihnachtstrubel und rund um das Silvesterfeuerwerk gehen diese Bedürfnisse jedoch häufig unter, gleichzeitig ist in dieser Zeit die Sehnsucht danach am größten. Mit der Aktion 'Licht aus' nimmt sich der Hochschwarzwald bewusst die Zeit für Besinnlichkeit und Ruhe", erklärt Herbert Kreuz, Sprecher der Hochschwarzwald Tourismus GmbH.Alle Gäste und Einheimischen im Hochschwarzwald können bei der Aktion „Licht aus!“ mitmachen. Einfach die elektrischen Lichter in den eigenen vier Wänden ausschalten und eine ruhige Stunde bei Kerzenschein genießen. Oder auch draußen mit Laternen, heißen Getränken und in guter Gesellschaft einen stimmungsvollen Abend erleben.