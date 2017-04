Löffingen Akteure für Löffinger Projekttanz gesucht

Trachtengruppe Löffingen will bei Kulturnacht im August das Projekt „Streetdance einmal anders“ umsetzen.

Kultur- und Brauchtumspflege, dafür steht die Trachtengruppe Löffingen. Dies stellt sie mit dem Projekttanzen an der Kulturnacht am 18. August erneut unter Beweis. „Ein Konzept, bei dem der Spaß im Vordergrund steht, ohne Verpflichtungen für die Teilnehmer, ohne finanzielle Kosten, ohne Mitgliedszwang“, erklärt Vorsitzender Rudolf Nägele.

Vielversprechend und interessant ist auch der Name des Projekts, welches Tanzleiter Thomas Haag unter das Motto „Streetdance einmal anders“ gestellt hat. Geplant ist, einige Tänze an der Kulturnacht auf der Straße aufzuführen. Nicht etwa schwierige Tanzschritte, sondern ganz einfache Schritt- und Schreittänze. „Tänzerisches Können oder gar Grundkenntnisse im Volkstanz sind keinerlei Voraussetzung, jeder kann hier mitmachen“, erklärt der Tanzleiter. Die Tänze erfordern auch keine Paare, mitmachen können auch Einzeltänzer, ob Männer oder Frauen, „einfach jeder, der Lust zum Tanzen hat, ist willkommen“, informiert Schriftführerin Uli Rheiner. Das Projekt ist so konzipiert, dass in sechs bis acht Proben die einfachen Schreit- und Rundtänze einstudiert und dann getanzt werden können.

Die Idee für dieses Projekt ist im offenen Tanzen zu finden, welches es früher gab. So traf man sich früher regelmäßig vor Hochzeiten oder Kirchenfesten, um für diese öffentlichen Tanzveranstaltungen zu proben. „Dieses alte Brauchtum möchten wir wieder aufleben lassen und in der Kulturnacht einbringen“, sagen übereinstimmend die derzeit elf aktiven Mitglieder der Trachtengruppe.

Beim Auftritt wird die Gruppe nicht in ihren Festtags-Trachten tanzen, sondern in früher typischer Alltagsbekleidung. „Diese Kleidung wird kein Grund sein nicht mitzutanzen, wir stehen da mit Rat und Tat zur Seite“, informiert Vorsitzender Rudolf Nägele. Dass Tanzen die Gesundheit fördert, geistig lebendig und fit hält, die Geselligkeit fördert und dazu noch Spaß und Freude macht, versteht sich von selbst.

Die Trachtengruppe ist immer für neue Tänzer offen und unterstreicht dies mit dem Projekttanzen. Geprobt wird immer mittwochs im Gebertsaal. Start dieser Proben ist der 28 Juni.

Anmeldungen für das Projekt nehmen Vorsitzender Rudolf Nägele, Telefon 07654/8654, oder Tanzleiter Thomas Haag, Telefon 07654/8415, aber auch jedes Mitglied entgegen.