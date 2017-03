Seppenhofen Abteilungswehr Seppenhofen ernennt Bernhard Guth posthum zum Ehrenkommandanten

Auszeichnung für Helmut Bausch und Beförderung zum Hauptlöschmeister.

Ein eher ruhiges Feuerwehrjahr in Seppenhofen, allerdings mit dem Großbrand in Löffingen, mit vielen Fortbildungen und auch mit der Beteiligung am Ortsgeschehen, diese Bilanz konnte Abteilungskommandant Rainer Satler in der Hauptversammlung ziehen. Überschattet war die Veranstaltung durch den plötzlichen Tod von Bernhard Guth, der auch die gestandenen Feuerwehrleute sichtlich mitnahm.