Löffingen 99 Kindern Schwimmen in Löffingen beigebracht

DLRG Löffingen zieht seine Jahresbilanz. Langjährige Mitglieder mit Verdienstnadeln geehrt.

Die Sicherheit der Badegäste im Löffinger Waldbad zu gewährleisten, war der Grund, weshalb Werner Lubrich damals Jugendleiter im Roten Kreuz, 1970 das DLRG Löffingen gründete. Damals mit 17 Mitgliedern, hat sich der heutige Verein mit 240 Mitgliedern mit zahlreichen Schwimmkursen nicht nur im Baarstädtchen, sondern in der gesamten Region etabliert. „Gerade heute ist das Schwimmen lernen wichtiger denn je“, kommentierte Vorsitzender Daniel Lehmann bei der Hauptversammlung, was die Todeszahlen durch Ertrinken belegen würde.

Schwimmkurse: In Löffingen bot das DLRG auch im vergangenen Jahr wieder sechs Schwimmkurse an, an denen 99 Kinder teilnahmen und davon 55 das Seepferdchen absolvierten. Doch es sind nicht nur diese ersten Schwimmversuche, das DRLG bietet weiterführende Kurse für Kinder an, um das Schwimmen zu festigen, wie Andreas Mayer unterstrich. Marianne Mayer ist für die Kindergruppen, Sabine Tchakal für die Jugendgruppe (acht bis zwölf Jahre und Daniel Lehmann, Andreas Mayer und Lukas Willy für die Jugendlichen ab zwölf Jahre, sowie für Erwachsene und das Seniorentraining zuständig.

Ehrungen: Von den derzeit 139 Erwachsenen und 101 Jugendlichen/Kinder konnte Vorsitzender Daniel Lehmann drei langjährige aktive Mitglieder auszeichnen. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde Christel Kaiser gewürdigt. Die Verdienstabzeichen in Bronze gingen an Markus Kech und Matthias Frey. Markus Kech engagiert sich seit 2003, mit Unterbrechung, als Beisitzer in der Vorstandschaft, sein handwerkliches Geschick ist immer wieder gefragt, ebenso seine Arbeitskraft und Kreativität bei Veranstaltungen.

Er gehört seit 1999 dem DLRG an. Bereits seit 1983 ist Matthias Frey Mitglied. Auch er ist Beisitzer, engagiert sich als Helfer, wo Not am Mann ist und bei jeder Veranstaltung.

Schwimmabzeichen: Aktiv ist das DLRG ins Sachen Schwimmabzeichen, da sie auch eine Voraussetzung für den Wachdienst im Waldbad und am Kirnbergsee sind. Das Jugendschwimmabzeichen in Bronze absolvierten 28, in Silber 14 und in Gold vier Mitglieder. Das Rettungs-Schwimmabzeichen in Bronze und Silber ging jeweils an neun Personen, dazu kamen zehn Wiederholungen und zwei Schwimmer absolvierten das Abzeichen in Gold.