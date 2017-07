Löffingen 70 Löffinger Wehrmänner bekämpfen fiktiven Brand

Ernstfallszenario wird real geübt. Menschenrettung geprobt aus Zimmerei Schwörer in Unadingen.

Blaulicht, Sirene, Feuerwehrautos, Drehleiter und 70 Feuerwehrmänner aus der Region Löffingen ließen auf den ersten Blick am Dienstagabend Schlimmes vermuten. Doch glücklicherweise handelte es sich um eine groß angelegte Übung der Löffinger Gesamtwehr, die als Übungsobjekt die Fertigungshalle der Zimmerei Schwörer in Unadingen ausgesucht hatte.

Die Unadinger Wehr unter Kommandant Patrick Oschwald war als erste Abteilung am Brandherd. Aus dem Untergeschoss quoll Rauch, der sich auch schnell ins Erdgeschoss verteilte. Die Nebelmaschine setzte hier Realitätsbedingungen. Patrick Oschwald konnte dem eintreffenden Gesamtkommandant Bernd Schwörer und dessen Stellvertreter Christian Heizmann einen Lagebericht mit Bildern vorlegen, sodass eine schnelle konkrete Brandbekämpfung möglich war. Allerdings stand als zuerst die Menschenrettung an. Mit schwerem Atemschutz ging es daran, zwei Jugendliche zu finden, die sich im Gebäude aufhielten. Die Brandursache selbst war zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Die große Drehleiter sollte vor allem für die Bandbekämpfung in der hinteren den Häuserzeile liegenden Brandhalle dienen. Allerdings stellte sich schnell heraus, dass hier der Weg für eine optimale Wasser-Bekämpfung zu weit war. Aufgrund seiner Ortskenntnis konnte der Unadinger Abteilungskommandant von einer in der Halle befindlichen Werkstatt mit wertvollen Geräten berichten. Nach der Rettung der beiden Jugendlichen – die wohl einen Traktor retten wollten – fand sich auch eine mögliche Brandursache – ein kokelnder Holzhaufen. Gleichzeitig wurde bekannt, dass sich im Gebäude noch Gasflaschen als zusätzliche Brandgefahr befinden.

Die Einsatzleitung legte schnell die Vorgehensweise fest, wobei die 70 Wehrmänner mit den gesamten Fahrzeugen im Einsatz waren. Für die notwendigen Riegelstellungen wurden gleich mehrere Hydranten benötigt. Dass dies gerade für auswärtige Wehren nicht immer einfach ist, sei verständlich. Deshalb sei die Gesamtwehr dabei, für jeden Ort einen Hydrantenplan zu erstellen, wie Stefan Oschwald aus Seppenhofen betonte.

"Die Belüftungsmaschine konnte nicht eingesetzt werden, da die Gefahr einer Staubexplosion bestand", erklärte Kommandant Heizmann. Neben den zahlreichen Schaulustigen waren es auch Bürgermeister Tobias Link und Ortsvorsteher Elmar Fehrenbach, welche die Übung kritisch beobachteten. Vor der Manöverkritik gab es lobende Worte an Patrick Oschwald und Frank Neugart, welche die Übung perfekt vorbereitet hatten. „Die Zimmerei Schwörer war ein ideales Projekt, denn hier mussten einige Schwierigkeiten überwunden werden“, sagte Bernd Schwörer. Sein Dank ging deshalb an Bernhard und Philipp Schwörer, dass sie ihre Halle zur Verfügung gestellt hatten.

Gesamtfeuerwehr

Die Löffinger Gesamtfeuerwehr besteht aus den sieben Abteilungen Löffingen, Bachheim, Dittishausen, Göschweiler, Reiselfingen, Seppenhofen und Unadingen. Derzeit gehören der Gesamtfeuerwehr 220 Aktive an. Sie gehört damit zu den größten Wehren im Hochschwarzwald. Wichtig ist Gesamtkommandant Bernd Schwörer das gute Miteinander, um im Notfall schnelle und konsequente Hilfe leisten zu können. „Im Notfall muss sich jeder auf den anderen verlassen können“, betont Schwörer. (pb)