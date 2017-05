Löffingen 632 Wachstunden garantieren Löffinger Badevergnügen

DLRG sorgt für Sicherheit im Waldbad und am Kirnbergsee. Fünf neue Strömungsretter im Einsatz.

„Die Wachsaison im Waldbad verlief ruhig, ebenso am Kirnbergsee“, was sich so einfach anhört, erfordert eine engagierte DLRG-Gruppe, die sich ständig fort- und weiterbildet, die Verantwortung übernimmt und die im Löffinger Waldbad für ideale Öffnungszeiten sorgt.

„Ohne die Dienste des DLRG könnte die Stadt so etwas nicht leisten“, bedankte sich Bürgermeisterstellvertreter Dieter Köpfler bei der Hauptversammlung des DLRG. Die Berichte des Vorsitzenden Daniel Lehmann und des technischen Leiters Andreas Mayer belegten dies.

Neben den Rettungsschwimmabzeichen selbst wurden Sanitätsausbildungskurse und Erste Hilfe-Kurse belegt, ein Mitglied hat die Ausbildung Ausbildungsassistent Rettungsschwimmer absolviert, ebenso stellten sich die Mitglieder Schnorcheltauchabzeichen-, Wasserkunde- und Funkeinweisungskursen. Auch in diesem Jahr sind zahlreiche Kurse geplant, dazu Dienstabende und zu Beginn der Saison eine Einführung im Waldbad.

Erstmals gibt es im DLRG Löffingen auch fünf Strömungsretter, die sich im vergangenen Jahr zahlreichen Übungen, dem Fließwasser in Waldshut oder dem Abseilen am Heidenstein gestellt haben.

Die Ausbildung und das Material dieser Strömungsretter sind kostenintensiv, wie Georg Mayer anhand von Fakten aufzählte. Glücklicherweise konnten das DLRG auf Spenden der Banken und des Bezirks zurückgreifen.

Dafür unterstützen die Löffinger den Bezirk bei den Wachdiensten am Kirnbergsee, im vergangenen Jahr mit 632 Wachstunden, die von 44 Wachgängern geleistet wurden. Auch in diesem Jahr wird das DLRG im Löffinger Waldbad und am Kirnbergsee für Sicherheit sorgen.

Bei der Waldbadparty am 8. Juli ist das DLRG natürlich mit dabei. Start der Saison ist üblicherweise an Pfingsten, die Freibadsaison endet mit dem Eisbärenschwimmen im September.