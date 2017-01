Löffingen 530 Fans feiern mit Dorfrockern in Löffingen

Dirndl- und Lederhosen-Alarm im Baarstädtchen. Fränkische Band mit Tour-Auftakt in Löffingen.

Schon bevor die drei lustigen Burschen der Dorfrocker die Löffinger Bühne rockten, herrschte in der mit über 530 Personen besetzten Löffinger Festhalle Stimmung pur. Gesteigert wurde dies bis zum letzten Akkord der zahlreichen Zugaben der bekannten unterfränkischen Musikband die Dorfrocker.

Trotz ihres großen Erfolgs sind die drei fränkischen Jungs Tobias, Philipp und Mark Thomann auf dem Boden geblieben. „Musiker zum Anfassen“, freute sich auch Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke, der die bekannte Band für ihren Tour-Auftakt ins Baarstädtchen bringen konnte. „Wir fühlen uns hier richtig wohl, die Stimmung ist perfekt und die Gäste einfach spitze“, so hörte man vom Bandleder und Stimmungskanone Tobi.

Zusammen mit seinen beiden Brüdern Philipp mit der E-Gitarre und Mark mit dem Akkordeon füllt er seit 2005 die Hallen mit der Dorfrockermusik – ein Mix aus volkstümlicher Musik, Rock, Schlager und Country. Diese Erfolgsmischung, die auch eine gewisse Heimatverbundenheit unterstreicht, zeigte sich auch bei den begeisterten Fans. So waren in der Löffinger Festhalle Dirndl- und Lederhosen angesagt. Ob bei „Dirndlqueen“, „Mettbrötchen“ oder „Daumen hoch“ vom neuen Album waren die Fans ebenso textsicher, wie bei den absoluten Hits „Und ab geht die Lutzzzi“, der „Vogelbeerbaum“ oder „Dorfkind“. Kein Wunder, dass die Chartstürmer mit dem Smago Award (deutscher Musikpreis) ausgezeichnet wurden.

Die Stimmung fand ihren Höhepunkt, als drei Musiker mit dem Publikum die Polonaise durch die Halle anführten, fesche Girls auf die Bühne holten und auch mit dem örtlichen Slapsticks nicht geizten. Natürlich wurde auch der Geschlechterkampf angeheizt, wobei die Herren klar mit ihrer Lautstärke im Vorteil waren.

„Hier stimmt es wirklich“, freute sich Klaus Auer, Vorsitzender des FC Löffingen, der mit seinem 40-köpfigen Team für das leibliche Wohl der Gäste sorgte. Die Altherrenmannschaft war am Ende des grandiosen über vierstündigen Auftritt mit dabei, das große Equipment wieder abzubauen. Vom Barstädtchen aus ging es dann auf große Deutschlandtour.

So stand die erfolgreiche Band bereits gestern (Dreikönig) in Eschwege, im Nordosten von Hessen, wieder auf der Bühne, heute gastieren sie in Suhl in Thüringen und morgen sind sie in Gera. Auch dort werden die Hallen wieder voll sein.

Tourneeauftakt

Die Dorfrocker eröffneten ihre Deutschland-Tournee in Löffingen in der vollbesetzten Festhalle. Es ist bereits das zweite Mal, dass die unterfränkischen Chartstürmer im Baarstädtchen halt machen. 2005 gründeten die drei Brüder Markus, Tobias und Philipp Thomann die Band, die mit ihremBekenntnis zur Heimat von Erfolg zu Erfolg reist. Damit setzen sie auch ein Zeichen für die Fans, die im Dirndl und Lederhosen die drei Jungs begleiten. (pb)