Bachheim 43. Bachheimer Pfingstwandertage locken

Wanderspaß und viel Unterhaltung am Pfingstwochenende. Band Partyfürsten und XX-Cult geben Gastspiele im Festzelt.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, es sind nur noch wenige Tage, bis die 43. Bachheimer Pfingstwandertage eröffnet werden. Das Erfolgsrezept steht auf mehreren Säulen, vom Wandern bis zum Musikevent. Bis die Pfingstwandertage am kommenden Samstag, 3. Juni, mit dem Fassanstich bei der Drei-Schluchten-Halle eröffnet werden, heißt es für den Organisator dieser Großveranstaltung, den Narrenverein, noch ordentlich zupacken. Unterstützung bekommt Narrenvater Arno Moritz mit seinem Team von den Bachheimer Vereinen und Bürgern. Schon längst könnte ein solches mehrtägiges Ereignis im kleinen Bachheim ohne die Unterstützung der Dorfgemeinschaft nicht bewältigt werden.

Wanderstrecken: Gleich drei unterschiedliche Wanderstrecken, ganz nach dem Motto „In Schluchten und auf Höhen“, stehen den Wanderern zur Verfügung. Die Verantwortlichen haben die Schluchtenwege auf Vordermann gebracht, sodass dem Wandergenuss nichts mehr im Wege stehen wird. Die Schluchtenstrecke mit 2,5 Stunden Gehzeit führt in die wildromantische Wutachschlucht, zum Zusammenfluss von Gauchach und Wutach und führt dann über die Engeschlucht zurück zum Festzelt. Zwei Stunden Gehzeit wurden für die Höhenstrecke anberaumt, eine Stecke mit herrlichem Ausblick über die Wutachschlucht nach Ewattingen, entlang der Seppenhofer Grenze über die Gemarkung Unadingen und Zurück. Die Seniorenstrecke wird mit 45 Gehminuten angeben.

Gleich drei unterschiedliche Wanderstrecken, ganz nach dem Motto „In Schluchten und auf Höhen“, stehen den Wanderern zur Verfügung. Die Verantwortlichen haben die Schluchtenwege auf Vordermann gebracht, sodass dem Wandergenuss nichts mehr im Wege stehen wird. Die Schluchtenstrecke mit 2,5 Stunden Gehzeit führt in die wildromantische Wutachschlucht, zum Zusammenfluss von Gauchach und Wutach und führt dann über die Engeschlucht zurück zum Festzelt. Zwei Stunden Gehzeit wurden für die Höhenstrecke anberaumt, eine Stecke mit herrlichem Ausblick über die Wutachschlucht nach Ewattingen, entlang der Seppenhofer Grenze über die Gemarkung Unadingen und Zurück. Die Seniorenstrecke wird mit 45 Gehminuten angeben. Preise und Abzeichen: Auch in diesem Jahr werden die größten Gruppen mit Sonderpreisen ausgezeichnet werden. Die Übergabe ist am Pfingstmontag. Das Abzeichen für jeden Wanderer ist in diesem Jahr dem Mohn gewidmet. Der rotleuchtende Klatschmohn wurde in diesem Jahr als Verbindung zur regionalen Natur ausgewählt.

Auch in diesem Jahr werden die größten Gruppen mit Sonderpreisen ausgezeichnet werden. Die Übergabe ist am Pfingstmontag. Das Abzeichen für jeden Wanderer ist in diesem Jahr dem Mohn gewidmet. Der rotleuchtende Klatschmohn wurde in diesem Jahr als Verbindung zur regionalen Natur ausgewählt. Rahmenprogramm: Die Bachheimer Pfingstwandertage sind schon lange aus den reinen Wanderschuhen herausgewachsen und sorgen vor allem mit den ausgewählten Musikbands für echte Höhepunkte, untermauern aber auch die vielfältige Musikszene im Löffinger Ösch. „Für jede Generation und für jeden Geschmack ist etwas dabei“, verrät Narrenvater Arno Moritz. Für die Kinder wird es einen Kinder-Vergnügungspark geben. Traditionell gehört auch der ökumenische Zeltgottesdienst am Pfingstmontag mit dazu, der vom Kirchenchor und dem Musikverein mitgestaltet wird.

Die Bachheimer Pfingstwandertage sind schon lange aus den reinen Wanderschuhen herausgewachsen und sorgen vor allem mit den ausgewählten Musikbands für echte Höhepunkte, untermauern aber auch die vielfältige Musikszene im Löffinger Ösch. „Für jede Generation und für jeden Geschmack ist etwas dabei“, verrät Narrenvater Arno Moritz. Für die Kinder wird es einen Kinder-Vergnügungspark geben. Traditionell gehört auch der ökumenische Zeltgottesdienst am Pfingstmontag mit dazu, der vom Kirchenchor und dem Musikverein mitgestaltet wird. Musikprogramm: Der musikalische Höhepunkt ist der Auftritt der Partyfürsten. Stimmung pur in Dirndl und Lederhosen heißt es am Samstagabend beim Almauftrieb mit den Partyfürsten. Die mehrfach ausgezeichnet Partyband bringt jedes Zelt zum kochen. De Sound der 1970er- und 1980er-Jahre steht im Mittelpunkt der XX Cult Rockband, die am Sonntag zu Gast ist. Live und handgemacht lassen sie die Party steigen. Nicht zu kurz kommen auch die örtlichen Musikgruppen und Bands. So hat sich das Klingelbeitel Echo zur Eröffnung angesagt, am Sonntag spielt zum Frühschoppenkonzert der Musikverein Gündelwangen, bevor der Musikverein Schollach auf der Bühne Platz nimmt. Am Montag sorgen der Musikverein Bachheim und die Unadinger Dorfmusikanten für ordentliche Festzeltstimmung.

Kartenverkauf

Die 43. Bachheimer Pfingstwandertage werden am Samstag, 3. Juni, um 14 Uhr mit dem Fassanstich, Freibier und dem Pfingsthock eröffnet. Dazwischen gibt es im großen Zelt Unterhaltung pur, bis zum Festende am Pfingstmontagabend. Wanderstart in die Schlucht ist am Sonntag und Montag ab 7.30 Uhr am Festzelt. Der Vorverkauf mit Tischreservierung für die Partyfürsten am Samstagabend läuft über die E-Mailadresse pfingsten-bachheim@t-online.de. (pb)