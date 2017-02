Löffingen 35 Zünfte bei Fuhrmannstag in Dittishausen

Vor 47 Jahren wurde närrisches Spektakel im Löffinger Ortsteil ins Leben gerufen. Gaudiklöpfen löst einstiges Wettklöpfen ab.

Dicht an dicht stand das närrische Publikum am Umzugsweg in Dittishausen, um die vielen Narrenvereine beim Fuhrmannstag mit viel Applaus zu begrüßen. Zunftmeister Ludwig Speth und seine Stellvertreterin Bettina Herberger-Doll informierten die Besucher über die Besonderheiten der Narrenzünfte, angefangen von den Figuren bis hin zum Narrenruf. Erstmals gab es statt dem Wettklöpfen ein Gaudiklöpfen. Fuhrmänner und Klöpfen haben im Schwarzwald eine lange Tradition, die Paul Hasenfratz 1969 zum Fuhrmannstag in die Dittishauser Fastnacht integrierte.

Gastzünfte: Gleich 35 Narrengruppen ließen es sich nicht nehmen, auf den Berg Tabor zu kommen, um einen farbenprächtigen Umzug zu gewährleisten. Bei herrlichem Sonnenschein präsentierten die Narren die Fastnachtskultur mit ihrer örtlichen Verbundenheit. Eindrucksvoll zeigten sie: die alemannische Fastnacht ist wild, ursprünglich und doch auch authentisch. Dies demonstrierten die Fuhrmänner aus Dittishausen, die Hondinger Bächili-Glöckli, die Schneeschuh Striezi aus Schollach, Siireschalm und D`Schächerkartz aus Hüfingen, die Riedböcke aus Almendshofen, die Narrenkameradschaft Weilheim, die Sonnen-Hänsle-Zunft Trossingen, die Räuberzunft Gündelwangen, die Hodäler Weihermale, die Schindelhansel aus Villingen oder die Löffinger Burgkeiler.

Fastnachtsfiguren: Die Teufelsfigur ist eine der ältesten Fastnachtsfiguren, die mit der Hexe ihr großes Pendant finden, aber auch Geister und Kobolde sind unterwegs. Das Augenmerk dieser Figuren gilt jungen Mädchen, die sie in ihren Schesen oder Wagen "karussellfahren" oder mit Stroh überhäufen. Je nachdem, wer unter der Maske steckt, sind es wilde-verruchte Strukturen oder eher brave mit ihrem Hexensamen. Die Hexenpyramide, wie bei den Taborhexen oder den Lenzkircher Strohberghexen, gehört bei vielen dazu. Ansonsten treiben sie ihr Unwesen, die Altstadthexen aus Hüfingen, die Stadthexen, Donaukobolde und Schellenberghexen aus Donaueschingen, die Stierhexen aus Sunthausen, die Felsenteufel und Dennenberghexen aus Titisee-Neustadt, die Bächmärtle aus Eisenbach, die Wurhexen aus Almendshofen, die Urhexen aus Riedöschingen, die Brändbach-Hexen aus Oberbränd oder die Reiselfinger Münzlochgeister.

Musik: Musik gehört zu jedem Umzug und so gab es in Dittishausen gleich mehrere Kapellen, Guggenmusiken und Fanfarenzüge. Der Musikverein Dittishausen, die Löffel-Guggis und der Fanfarenzug, die Guggenmusik aus Weilheim und die Fätze-Bätscher aus Villingen-Schwenningen, gehörten hier zu den Akteuren.

Neue Gruppen

Die Fastnacht ist alt und doch auch aktuell. Dies zeigen die Löffinger 20-er jedes Jahr, wenn sie offiziell in die Fastnacht aufgenommen werden. Die 20-Jährigen sind die Zukunft der Vereine, wenn sie sich mit neuen kreativen Wagen bei den Fasnetumzügen präsentieren. Immer wieder bilden sich auch neue Gruppierungen, so die Pelznikel in Dittishausen und die jungen Wagenbauer vom Feldberg. (pb)