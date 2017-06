Bachheim 280 Wanderer gehen auf die Bachheimer Wanderstrecke

Grundschule Bachheim/Unadingen gewinnt Gruppenpreis bei den Bachheimer Pfingstwandertagen. Ganzes Dorf hilft mit.

Seit 43 Jahren lädt der Narrenverein zu den Pfingstwandertagen ein. In diesem Jahr kamen bei unterschiedlichem Wanderwetter insgesamt 280 Wanderfreunde. „Wir sind damit sehr zufrieden“, erklärten Narrenvater Arno Moriz und Wanderchef Helmut Siebler bei der Siegerehrung und bei der Überreichung der Gruppenpreise am Montagabend. Mit 32 Teilnehmer hatte die Grundschule Bachheim/Unadingen die Nase vorn, die Lehrer, Eltern und Schülern dürfen sich über ein Wurstpaket von Sebastian Butsch freuen. Der zweite Preis ging ans DLRG Löffingen, der dritte Preis an die Gorizunft Reislfingen. Es folgten der Narrenverein Löffingen, die Firma WST und der Kreuzbund. Dazu kamen fünf Mal achte Plätze, darunter auch eine Gruppe aus Bargen. Jede Gruppe bekam eine Holztafel mit einem Hasen, dessen Wert schon bei über 20 Euro lag.

Die ursprünglichen Pfingstwandertage haben sich zu einer größeren Veranstaltung mit Wandern, Musik und Begegnungskultur ausgeweitet.

Zwar ist der Narrenverein Hauptverantwortlicher, doch letztlich steht die gesamte Bevölkerung hier diesem Großereignis bei. Heuer waren 120 Personen, teilweise in mehreren Schichten, im Einsatz und dies bei einer Einwohnerzahl von 364. Beim Narrenvater Arno Moriz und seiner Stellvertreterin Jasmin Siebler laufen die Fäden zwar zusammen, doch hinter dem Erfolg stehen zahlreiche Personen.

Für die externe Bedienungscrew und die Bar ist Jasmin Siebler verantwortlich, für die Küchenmannschaft Frank Kramer, Technikchef ist Martin Wiehl, für die gesamte Elektrik zeichnet sich Detlef Faller verantwortlich, für die Pils-Bar steht Clemens Dienstberger mit seiner Mannschaft bereit, in der Kaffeestube hat Eva Thoma die Oberaufsicht und für die Musik sorgt Narrenvater Arno Moriz mit seinem Helferstab. 120 Kuchen und Torten lockten, die größtenteils auch von der Bevölkerung gespendet wurden. Eine Begebenheit, die für das besondere Flair der Pfingstwandertage kennzeichnend ist, spielte sich am Samstag ab: Eine Wandergruppe auf Pforzheim hatte bei ihrer Wandertour mit anschließendem Zeltbesuch nicht bedacht, wie man wieder zurück nach Löffingen kommt. So war die Enttäuschung groß, als man an der Bushaltestelle vergeblich nach der nächsten Fahrmöglichkeit suchte. Wanderchef Helmut Schreiber bekam die Situation mit und fackelte nicht lange. Er holte seinen Traktor und Anhänger und fuhr die Gäste zum Hexenschopf nach Löffingen zurück. Die Gäste waren von so viel Hilfsbereitschaft beeindruckt.