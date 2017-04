Löffingen 28 Katzen werden im Löffinger Tierheim betreut

Fix und Foxi suchen ein Zuhause. Junge Katerbrüder wurden einfach an einem Parkplatz ausgesetzt.

28 Katzen und drei Meerschweinchen werden derzeit im Löffinger Tierheim aufgepäppelt, betreut, liebevoll versorgt und für ein neues Zuhause vorbereitet. In Obhut ist auch das Pferd Max, welches von Monika Meier gepflegt wird. "Derzeit haben wir drei Sorgenkinder, für die wir dringend ein neues Zuhause suchen", informiert die Vorsitzende des Löffinger Tierschutzvereins, Carola Hannes. "Da sind das ausgesetzte Kater-Geschwisterpaar Fix und Foxi, sowie der selbstwusste Kater Felix", erklärt Lucia Heiler.

Geimpft, entwurmt und kastriert, so warten die beiden Kater Fix und Foxi auf ein neues Zuhause. Die beiden Kater wurde Ende März auf dem Waldparkplatz zwischen Ober- und Unterbränd von einem tierlieben Radfahrer gefunden. Der nahm sogleich Kontakt mit Carola Hannes vom Löffinger Tierschutzverein auf, nahm sein Auto und brachte das ausgesetzte Geschwisterpaar ins Löffinger Tierheim. „Die Tiere sind sehr zahm und rochen nach Landwirtschaft“, sagt Carola Hannes. Die Tiere wären keineswegs alleine in den Wald gelaufen, so dass man davon ausgehen müsse, dass sie ausgesetzt wurden. Das Geschwisterpaar ist rotweiß und rot, sehr verschmust und liebt die Menschen. Sie wären für eine Familie geeignet, allerdings wird ein gemeinsames Zuhause für Fix und Foxi gesucht, die acht bis neun Monate alt sein dürften.

Sehr selbstbewusst – eben mit typischem Katergehabe – so präsentiert sich der vierjährige Kater Felix. Auch er ist kastriert, geimpft, entwurmt und gesundheitlich im besten Zustand. Nur leider verträgt er sich überhaupt nicht mit anderen Katern, was im Tierheim zu Problemen führt. „Für ihn wäre ein katzenerfahrenes Herrchen ideal“, so die Vorsitzende. Der weiß-getigerte Kater ist sonst sehr umgänglich und schaut mit verführerischen Augen die Besucher an. Bei einer Familie mit Haus und Garten, aber ohne weitere Katze, würde sich Felix sicherlich wohlfühlen.

"Nicht einfach ein Tier nach Lust und Launa anschaffen, wer ein Tier aufnimmt, der muss für dieses auch ein Leben lang sorgen", appelliert Carola Hannes. Wichtig ist ihr diese Botschaft vor allem den Kindern zu vermitteln. So beteiligt sich der Tierschutzverein auch am Kinderferienprogramm in den Oster- und Pfingstferien. Angesagt haben sich auch schon Kinder der Kindergärten der Region und die Hebelschule. Doch zunächst wird für die verspielten Kater ein neues Zuhause gesucht.

Die Tierschützer

Tierschutzverein Löffingen, Telefon 07654/314

Um die Tiere im Tierheim zu versorgen, bedarf es mehrmals am Tag dem Gang ins Tierheim. Ohne Unterstützung freiwilliger Helfer wäre die Arbeit nicht machbar, so Carla Hannes. Sie selbst geht mit gutem Beispiel voran, bekommt dazu Hilfe durch Martina Griesbaum, Alice Stich, Barbara Renkel, Uli Leidl, Maria Mayer, Verna Rosenfelder-Keller, Dietmar Blessing, Clauia und Karolina Winterhalder, dazu Luzia und Fabian Heiler. Am Wochenende und in den Ferien kommt auch der 16-jährige Jonas Schneider aus Rötenbach und hilft. (pb)