Löffingen 27 000 Euro für die Windkraftplanung im Hochschwarzwald

Löffinger Gemeinderat billigt Hauhaltsplan 2017 und Jahresabschluss 2016 des Planungsverbands Windenergie Hochschwarzwald.

Für das laufende Jahr kalkuliert der Planungsverband Windenergie Hochschwarzwald mit Ausgaben von 27 000 Euro, wovon 25 000 Euro für Planungsaufgaben und Gutachten für den Teilflächennutzungsplan Windkraft vorgesehen sind. Für die Ausgaben des Planungsverbands kommen dessen Mitglieder im Umlageverfahren auf. Der Gemeindeverwaltungsverband Löffingen-Friedenweiler hat dem Haushaltsplan zufolge anteilig rund 6800 Euro zu entrichten. Das geht aus dem Haushaltsplan 2017 hervor, den der Löffinger Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung gebilligt hat. Laut Jahresabschluss 2016, den das Gremium ebenfalls abgesegnet hat, hat der Planungsverband im vergangenen Jahr Ausgaben in Höhe von rund 5600 Euro getätigt.

Solidargemeinschaft

„Die Städte und Gemeinden im Hochschwarzwald haben sich in der Vergangenheit als Solidargemeinschaft bewiesen, man denke nur an das gemeinsame Vorgehen bei den Projekten Badeparadies oder Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG). Wir wollen auch beim Thema Windkraft eine Lösung finden, die von allen Mitgliedern des Planungsverbands mitgetragen werden kann und Bestand hat vor den zuständigen Genehmigungsinstanzen“, betonte Bürgermeister Tobias Link. Laut nach wie vor aktuellem Stand der Planungen kommen ausschließlich auf Gemarkung Titisee-Neustadt potentielle Windkraft-Standorte in Frage.

Die derzeit unter dem Dach des Planungsverbandes laufenden Arbeiten zielten auf die Frage ab, so Link weiter, ob die dem Entwurf des Teilflächennutzungsplans zugrunde liegenden Kriterien für Windkraftstandorte nachjustiert werden können, um Titisee-Neustadt entgegenkommen und an anderen Stellen im Einzugsbereich des Planungsverbands Windkraftflächen ausweisen zu können.

Dem Planungsverband Windenergie Hochschwarzwald gehören die Verwaltungsgemeinschaften Titisee-Neustadt/Eisenbach, Hinterzarten/Breitnau, Schluchsee/Feldberg und Löffingen/Friedenweiler sowie die Gemeinde Lenzkirch an. Der Verband ist Träger der vorbereitenden Bauleitplanung für den Bereich Windenergie auf den Gesamtgemarkungen seiner Mitglieder. Er stellt den Flächennutzungsplan für den sachlichen Teilbereich Windenergie auf, sichert die Planaufstellung und deren Ziele und übernimmt die zusammengefasste vorbereitende Bauleitplanung. Zudem muss der Planungsverband Windenergie Hochschwarzwald als Träger öffentlicher Belange auch bei der Bauleitplanung in benachbarten Gebieten beteiligt und angehört werden. Letztlich zielt die Arbeit des Planungsverbandes darauf ab, sogenannte Konzentrationsflächen zu schaffen, die als Standorte für Windenergieanlagen ausgewiesen werden. Auf diesen Flächen, und nur dort, können und sollen dann derartige Anlagen errichtet werden.