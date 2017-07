Löffingen 25 spannende Projekte für 517 Löffinger Schüler

Schüler des Schulverbunds Löffingen verabschieden sich mit klassenübergreifenden Projekttagen.

Am Ende des Schuljahres klassenübergreifend eine neue Welt zu entdecken, stand im Mittelpunkt der Projekttage des Löffinger Schulverbunds. Die 40 Lehrer boten den 517 Schülern gleich 25 unterschiedliche Projekte, die am Freitag in einer Abschluss-Präsentation begutachtet werden konnten. Dazu gab es drei Vorführungen: Singen lernen, Jazztanz und Zirkus. Schüler, Lehrer und auch Rektorin Silke Keller und Konrektorin Sibylle Streibel ließen es sich nicht nehmen, hier dabei zu sein und den Akteuren ordentlich Beifall zu zollen.