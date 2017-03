Löffingen 150 Zuschauer beim Narrenbaum-Umsägen in Löffingen

150 Zuschauer beim Narrenbaum-Umsägen in Löffingen

Beim Narrenbaum-Umsägen in Löffingen schauen am Sonntag 150 Zuschauer Forstwirt Martin Rappenegger zu.

Das Ende der Fastnacht: Etwas wehmütig verfolgten die 40 Zwanziger und die rund 150 Zuschauer am Sonntag das Absägen des Löffinger Narrenbaums durch Forstwirt Martin Rappenegger, der beim Fällen Unterstützung durch die Zwanziger benötigt. Der Baum mit einem halben Ster Holz geht an den 20-er Samuel Sibold. Der kleine Lian und die 20-er Monja Hummel waren die Glücksgöttinnen für Anna-Maria Rupp (Eintritt Badeparadies) und Christian Isele (Frühstücksgutschein Cafe Fuß).



Insgesamt wurden 25 Preise verlost. Sehr zufrieden mit der abgelaufenen Fastnacht und den Zwanzigern zeigte sich Narrenvater Matthias von Dungen. Lediglich der Shuttlebus am Montagnacht fiel wegen eines technischen Defekts aus.