Löffingen 15 Gewinner bei der Löffinger Leistungsschau

Wirtschaftsverbund erfreut Schüler nach Fragebogen-Aktion mit attraktiven Preisen.

Die Leistungsschau des Wirtschaftsverbunds hatte den Schwerpunkt auf Ausbildung und Senioren gelegt. Nun durften sich bei der Preisverleihung gleich 15 Schüler freuen, die sich bei der Leistungsschau besonders engagiert hatten.

Eingeladen waren die Acht- und Neuntklässler sowie Rektorin Silke Keller und Konrektorin Sybille Streibel. "Berufsfindung und Berufswahl ist ein wichtiges Thema für die Schüler", sagten die Pädagogen. Die Kooperation mit dem Wirtschaftsverbund sei eine willkommene Hilfe und Unterstützung. Im Vorfeld wurde Fragebogen ausgearbeitet, mit denen die Schüler bei der Leistungsschau selbst sich bei Ausbildungsfirmen zu informieren hatten. Eine Information über das gute Berufsausbildungs-Spektrum, wie der Vorsitzende des Wirtschaftsverbunds, Dieter Köpfler, erläutert. "Wie fandet Ihr das Angebot, die Gespräche mit den Firmen und die Möglichkeiten?" Die Antwort war klar: Sämtliche Daumen gingen hoch. Bei der Leistungsschau gab es eigentlich nur Gewinner, denn auch die Firmen zeigten sich mit den Gesprächen und Fragen der Jugendlichen mehr als zufrieden. Eine ungezwungene Atmosphäre, ein großes Angebot und viel Information – davon waren die Schüler überzeugt.

Dazu gab es spezielle Vorträge für die Jugendlichen mit zahlreihen Ausbildungsinformationen. "Do more of what makes you happy": dieser Spruch an der Klassenzimmerwand sollte auch für das Berufsleben der Schüler gelten, wünschten sich Dieter Köpfler und der Geschäftsführer des Wirtschaftsverbunds, Carl-Walther Roth.

Dann hefteten sich alle Augen auf die Schulsekretärin und Glücksgöttin "Geli", die aus den 42 zurückgegebenen und ausgefüllten Fragebogen gleich 15 Gewinner ziehen konnten. Die Firma WST stiftete fünf Karten für den Europapark, die Firma Bertil Weißenberger fünf Mal eine Fahrstunde und auch das Badeparadies legte fünf Eintrittskarten bei. Mit Trommelwirbel wurden die Gewinner gezogen. Ins Badeparadies dürfen: Sarah Stegerer (9c), Daniel Saar (8e), Nele Huber, Nils Welte und Jesse Rosenstiel (alle 8 c). Eine kostenlose Fahrstunde bekommen Samira Marx, Katharina Famula, Arthur Christmann (alle 8b), Linus Frey (8d) und Madelene Pfeifer (9c). Die Freikarten für die Europapark gehen an Janik Wehrle und Kaya Nilüfer (8e) sowie an die Schüler der Klasse 8 c Nico Rothweiler, Dennis Egy und Christos Orfanidis.