Löffingen 100. Löffinger Blutspende mit Jubiläumsflair

Löffinger Blutspendeaktion mit attraktiven Angeboten. Zahlreiche Spender kommen zum Aderlass.

Mit einem leckeren Themenbüfett, einer optimalen Versorgung und gelegentlichen Überraschungen werden die Blutspender in Löffingen schon immer verwöhnt. Doch der gestrige Termin stand unter dem „Geburtstagsstern“. So durfte sich jeder der zahlreichen Spendewilligen über ein kleines Prickelwasser zum 100. Blutspendetermin und Schokoladeherzchen freuen. Freuen konnte sich auch der Vorsitzende der Rot Kreuz-Ortsgruppe, Manfred Lauble, als das Blutspendeteam von der Blutspendezentrale ihn mit einer Urkunde zum 100. Blutabnahmetermin überraschte.

Karin Wichmann, die DRK-Büffet-Designerin und zweite Vorsitzende des Ortsvereins, hatte sich zum Jubiläum auch etwas Besonderes einfallen lassen. Es war ihr 40. Themenbüffet und dieses war gleichzeitig ein Querschnitt durch diese lange Zeit. Von blutrünstigen Halloween bis zur Fußball-WM reichte das Angebot von Kuchen und Torten, von Salaten bis zu Fleischkäse und mehr.

1967, bei der ersten Löffinger Blutspende, kamen 200 Blutspender, gespannt darf man sein, wie viele Spender den Weg zum Jubiläumstermin fanden. Das Team aus Löffingen und Unadingen stand bereit, um die Spendewilligen zu betreuen. Der erste Blutspendetermin fand in der Grundschule statt, später wechselte man dann in die Realschule und nun hat man mit der Festhalle eine ideale Örtlichkeit gefunden. „In der Realschule mussten wir noch unser ganzes Equimpent mitbringen und es anfangs noch in den zweiten Stock in die Klassenzimmer schleppen“, erinnert sich Manfred Lauble.

In der Festhalle kann man auf die Küche zurückgreifen und die gesamte Halle, eingeteilt in die einzlenen Bereiche, bieten genügend Platz. Als erster Blutspender war 1967 der damalige Bürgermeister Fritz Rupp zur Stelle. Heute ist es der ehemalige Friedenweiler Bürgermeister Clemens Hensler, der sich im Küchenteam miteinbringt, Hand in Hand auch mit den Flüchtlingen aus Eriterea und Syrien.