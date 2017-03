Löffingen 100. Blutspende-Termin in Löffingen steht an

100. Blutspende-Termin in Löffingen steht an

Seit 1967 wird in Löffingen Blut gespendet. Das Baarstädtchen gilt als beliebter Blutspendeort.

Fast vor genau 50 Jahren, am 9. Mai 1967, fand in Löffingen der erste Blutspendetermin statt. Am Montag, 27. März, kann das Rote Kreuz Löffingen die 100. Blutspende in der Festhalle abnehmen. "Natürlich wird es zu diesem Anlass nicht nur ein besonderes Büfett geben, sondern auch jeder Erschienene darf sich über ein Geschenk freuen", informiert der DRK-Vorsitzende Manfred Lauble.

Fein säuberlich hat der damalige Schriftführer Wolfgang Walz die erste Blutspende am 9. Mai 1967 im Protokollbuch festgehalten. „Es gab so viel Andrang, dass 30 Personen auf einen anderen Termin in Neustadt verwiesen werden mussten“. 200 Spendewillige waren gekommen und nur 15 Personen mussten abgewiesen werden. Mit 168 Abnahmen, der Transportwagen fasste nicht mehr, war man am Limit. Der damalige Rektor Dieterle hatte die Volkschule zur Verfügung gestellt. Als Ärzte kamen der damalige Bereitschaftsarzt des Löffinger DRK Hecht, sowie die Mediziner Walter, Köhn (Löffingen) und Bachhuber aus Donaueschingen, um vor allem die Voruntersuchungen durchzuführen. „Die Spender bekamen einen kostenlosen Lebertest und die Erstspender einen Unfallhelferspende-Pass“, heißt es im Protokoll. Die Fäden für die gesamte Vorbereitung dieser ersten Blutspendeaktion liefen beim damaligen Bereitschaftsführer Emil Schmidt zusammen. Im Zeitungsbericht kann man auch lesen: „Nach dem Spenden wartete ein kräftiges und hübsch garniertes Vesper mit Getränken“. Dieter Vierlinger hatte dies übernommen. Blutspendezahlen: Mit gutem Beispiel ging der Dittishauser Bürgermeister Fritz Rupp voran, der sich als einer der ersten Blutspender zur Verfügung stellte. Schon von Beginn an war das Baarstädtchen als Blutspendeort sehr beliebt. Bereits 1977 wurde ein zweiter Termin eingeführt mit jeweils 175 Blutabnahmen. 1977 steigerte sich die Zahl auf 201 und 198 und Rekordzahlen gab es im Jahr 1998, als 310 und 269 Spendewillige erschienen. Aufgrund dieser Spendenfreudigkeit wurde im Jahr 2013 sogar ein dritter Termin eingeführt mit insgesamt 702 Blutspenden. Seit 2011 liegt Löffingen im Kreisverband an erster Stelle.

Bereits 1977 wurde ein zweiter Termin eingeführt mit jeweils 175 Blutabnahmen. 1977 steigerte sich die Zahl auf 201 und 198 und Rekordzahlen gab es im Jahr 1998, als 310 und 269 Spendewillige erschienen. Aufgrund dieser Spendenfreudigkeit wurde im Jahr 2013 sogar ein dritter Termin eingeführt mit insgesamt 702 Blutspenden. Seit 2011 liegt Löffingen im Kreisverband an erster Stelle. Erfolgsstory: Die Erfolgsstory des Löffinger Blutspendens ruht auf vielen Säulen und wird auch stets verbessert und dem Zeitgeist angepasst. So wurde im vergangenen Jahr erstmals eine Gruppenspende mit schönen Preisen angeboten. In Löffingen gibt es seit Jahren auch eine spezielle Kinderbetreuung durch das Jugendrotkreuz. Eine Unterstützung vor allem in der Küche sind auch mithelfende Flüchtlinge. "Ohne die Helfer des DRK Unadingen könnten solche Großveranstaltungen nicht durchgeführt werden", betont Manfred Lauble. Seit Anfang der 1990-er Jahren gehören sie dazu.

Büfett: Nach der Spende kommt die Stärkung. Das Büfett, es wird zum 40. Mal von Karin Wichmann angeboten, ist eine nicht alltägliche Geschichte. Die Vielfalt und die Liebe zum Detail in der Deko – seit 1999 gibt es ein Motto – ist kaum zu überbieten. Gespannt darf man sein, was sich Karin Wichmann zum Jubiläum einfallen lässt.

Blutspende in Zahlen

Gleich mehrere Gründe kann das DRK Löffingen bei der kommenden Blutspende am 27. März feiern. Zum einen ist es der 100. Blutspendetermin, vor 50 Jahren wurde erstmals Löffingen als Blutspendeort ausgewiesen und zum 40. Mal lockt ein besonderes Büfett-Motto. In diesen 50 Jahren wurden insgesamt 21 386 Blutspenden durchgeführt. Seit 25 Jahren sind um die 15 Helfer aus dem DRK Unadingen mit im Einsatz und seit 2011 liegt das Baarstädtchen im Kreisverband an erster Stelle der Blutspenden.(pb)