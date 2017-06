Lenzkirch Überhitzter Pizzaofen löst Feuerwehreinsatz aus

Wegen eines überhitzen Pizzaofens musste die Feuerwehr in Lenzkirch am Freitagabend zu einem Einsatz ausrücken. Das gesamte Gebäude war mit Rauch durchzogen.

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am späten Freitagabend gegen 23 Uhr in der Freiburgerstraße in Lenzkirch, weil in einer Pizzeria ein Backofen überhitze. Rauch zog durch das gesamte Gebäude. Schnell war die Feuerwehr Lenzkirch mit ihren Abteilungen Kappel und Saig an der Einsatzstelle.



Das Gebäude wurde durchsucht und belüftet, verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Freiburgerstraße wurde für den Verkehr voll gesperrt und umgeleitet und das DRK war mit einem Rettungswagen und dem Ortsverein Lenzkirch vor Ort.