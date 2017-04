Lenzkirch Rauchmelder, schneller Notruf und Feuerwehr verhindern Hotelbrand in Kappel

Im Hotel Straub im Lenzkircher Ortsteil Kappel ist am Montag kurz vor Mittag ein Zimmer in Brand geraten. Dank der Rauchmelder und dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 11.30 Uhr lösten die Rauchmelder in dem schmucken Gebäude an der Neustäder Straße aus. Laut Gotthard Benitz, stellvertretender Kreisbrandmeister, habe es sich hier wieder gezeigt, wie wichtig Rauchmelder sind: "Durch die Rauchmelder und das schnelle Absetzen des Notrufs konnte wertvolle Zeit gespart werden, die wiederum der Feuerwehr zu Gute gekommen ist", erklärte Benitz.

Mit Blick auf die Größe des Objekts wurde die Gesamtwehr Lenzkirch mit ihren Ortsteilwehren an den Brandort gerufen. Die Wehrmänner drangen mit kleineren Löschgeräten in das brennende Personalzimmer unterhalb des Dachs vor und hatten den Brand schnell unter Kontrolle. "So konnte das Feuer klein gehalten und ein größerer Wasserschaden verhindert werden", unterstrich Benitz. Zur Sicherheit wurde gleich nachdem das Feuer gelöscht war damit begonnen, Wände und Zwischendecken zu öffnen und nach dort eventuell vorhandenen Glutnestern zu suchen und diese gegebenenfalls auch zu löschen. Im Einsatz waren auch zwei Drehleitern und Feuerwehrkräfte aus Neustadt.



Neben dem größeren Feuerwehraufgebot waren vorsorglich auch ein Notarzt, Rettungswagen und das Rote Kreuz Lenzkirch vor Ort. Verletzt wurde niemand, alle Personen konnten das Gebäude unbeschadet verlassen. Was dazu führte, dass in dem Zimmer ein Brand ausbrach, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Den Schaden bezifferte ein Polizeisprecher auf rund 35000 bis 50000 Euro.