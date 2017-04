Lenzkirch Motorrad prallt auf Ferrari und wird in zwei Teile gerissen  Fahrer schwer verletzt

Am Sonntagmittag kam es auf der L156 zwischen Lenzkirch und Schluchsee zu einem schweren Unfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Ein 39-Jähriger war nach ersten Informationen mit seinem Motorrad unterwegs in Fahrtrichtung Schluchsee, als er in einer Rechtskurve mit einem Ferrari zusammenprallte. Die Kollision der beiden Fahrzeuge war so heftig, dass das Motorrad in zwei Teile gerissen wurde. Das Trümmerfeld erstreckte sich über rund 200 Meter, der Motor des Motorrades wurde bei dem Aufprall herausgerissen und weit in den Wald geschleudert.

Bildergalerie Schwerer Motorradunfall auf der L156

Der 39-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die Verletzungen des Ferrarifahrers waren weniger schwer, jedoch musste auch er in einem Rettungswagen abtransportiert werden.



Die Feuerwehr Lenzkirch sicherte den Brandschutz und sperrte die Landstraße. Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen.