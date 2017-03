Wehingen Kurioser Unfall durch Notbremsung eines Tanklastzuges bei Wehingen

Zu einem kuriosen Unfall kam es am Mittwoch auf der Kreisstraße 5904, zwischen Wehingen und Böttingen im Kreis Tuttlingen. Durch die Notbremsung eines Tanklastzuges wurde dessen Anhänger mehrere Meter angehoben. Zu einer Gewässerverunreinigung kam es nicht.

Wie die Polizei mitteilt kam es am Mittwoch gegen 12.25 Uhr zu einem kuriosen Unfall auf der Kreisstraße 5904 zwischen Wehingen und Böttingen.Laut Polizeibericht musste der Fahrer des Lastwagens mit Hänger eine Notbremsung einleiten, weil ein Autofahrer aus einer Seitenstraße auf die Kreisstraße einfahren wollte.Durch das plötzliche Bremsmanöver sollen rund 5000 Liter Dieselkraftstoff schlagartig nach vorne geschwappt sein, was dazu führte, dass der hintere Teil des Hängers mehrere Meter angehoben wurde.Außerdem soll es zu einem leichten Anstoß zwischen Zugfahrzeug und Hänger gekommen sein, so dass der Tank des Anhängers leckte. Eine Spezialfirma mit einem Bagger musste eine kleinere Fläche kontaminierten Erdreichs abtragen. Zu einer Gewässerverunreinigung sei es nicht gekommen, so die Polizei.Die Straße musste während den Abschlepp- und Abtragungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.