Kreis Tuttlingen Für ein paar Euro: 66-Jähriger wird vor dem eigenen Haus brutal überfallen

Ein unbekannter junger Täter schlägt sein Opfer nieder und verletzt es schwer.

Ein 66 Jahre alter Mann ist in Aldingen vor seinem Haus von einem jungen Mann überfallen und schwer verletzt worden. Der bislang unbekannte Täter hat den 66-Jährigen laut Polizei am Donnerstag gegen 21.20 Uhr vor dessen Haus in der Aixheimer Straße von hinten mit einem schweren Gegenstand niedergeschlagen. Das Opfer erlitt schwere Kopfverletzungen und musste mit dem Rettungsdienst zur stationären Aufnahme ins Klinikum eingeliefert werden. Der Täter habe dem Opfer aus der Jacken- und Hosentasche einen Schlüsselbund und den Geldbeutel mit ein paar Euro Bargeld geraubt. Der etwa 20 bis 30 Jahre alte, dunkel gekleidete Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Nun sucht die Kriminalpolizei dringend Zeugen.