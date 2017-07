Kreis Rottweil Zu schnell mit abgefahrenen Reifen auf nasser Straße: Auto überschlägt sich

24-jähriger Fahrer kommt mit leichten Verletzungen davon, aber der Sachschaden ist hoch

"Wegen abgefahrener Reifen und zu hoher Geschwindigkeit auf nasser Straße", so der Polizeibericht, ist ein 24 Jahre alter Toyota-Fahrer am Montag gegen 20.50 Uhr im Kreis Rottweil von der Straße abgekommen. "Der junge Mann war auf der Kreisstraße 5563 von Mariazell in Richtung Hardt unterwegs. In einer Kurve kam der Wagen von der Straße ab und überschlug sich mehrfach", berichten die Beamten weiter. Der 24-Jährige musste mit leichten Verletzungen in Klinikum eingeliefert werden. Der Sachschaden werde auf rund 17 000 Euro geschätzt.