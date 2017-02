Kreis Rottweil Überfall auf Joggerin: Radfahrer als Zeuge gesucht

Polizei startet Zeugenaufruf, um versuchten Mord an einer Frau bei Schiltach weiter aufzuklären

Nach dem brutalen Überfall auf eine Joggerin am Sonntagvormittag im Bereich Schiltach sucht die Kriminalpolizei dringend nach Zeugen, die zum Tathergang Angaben machen können. "Besonders wichtig wäre die Aussage eines Radfahrers, der im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang zur Tat, die Tatörtlichkeit auf dem parallel zur Bundesstraße 462 verlaufenden Radweg passiert haben soll", heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Hinweise werden an die Kriminalpolizeidirektion Rottweil, Tel. 0741/477-0 oder an das Polizeipräsidium Tuttlingen, Tel. 07461/941-0, erbeten.

Die Joggerin war am Sonntag gegen 11 Uhr bei Schiltach überfallen und schwer verletzt worden. Als dringend tatverdächtig gilt ein 23 Jahre alter Mann, der nach Hinweisen aus der Bevölkerung noch am Sonntag festgenommen werden konnte. Der Täter soll die Frau mit einem Schlagwerkzeug attackiert und sie dabei am Kopf verletzt haben. Das Opfer joggte zuvor auf einem Wirtschaftsweg entlang der Bundesstraße 462. Der tatverdächtige 23-Jährige hatte sich laut Polizei nach dem Überfall bei seinen Angehörigen gemeldet und dabei Suizidabsichten geäußert. Die Staatsanwaltschaft Rottweil und die Kriminalpolizeidirektion Rottweil ermitteln wegen versuchten Mordes.