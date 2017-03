Schramberg Polizei entdeckt geheime Drogenplantage

Hausdurchsuchungen bei acht Verdächtigen im Kreis Rottweil fördern weiteres Rauschgift zutage

Ein Zeugenhinweis auf eine versteckte Drogenplantage in einer Wohnung in Schramberg hat die Polizei auf die Spur einer ganzen Gruppe im Landkreis Rottweil gebracht. Das löste nun bei insgesamt acht Beschuldigten richterlich angeordnete Hausdurchsuchungen aus – konkret bei drei Frauen und fünf Männern im Alter von 25 bis 33 Jahren, teilt die Polizei mit. "Die gleichzeitig durchgeführten Durchsuchungen in Schiltach, Rottweil, Schramberg und Lauterbach brachten einiges an Drogen und Drogenutensilien an den Tag. Neben Amphetaminen wurden auch circa 430 Gramm Marihuana-Blüten sowie Marihuana-Tabakgemisch sichergestellt." Auch beinahe 1000 Euro aus mutmaßlichen Rauschgiftgeschäften beschlagnahmten die Beamten.

"Es stellte sich heraus, dass die Gruppe nicht nur selbst konsumierte, sondern in Klein-Dealer-Geschäfte eingebunden war. Dabei agierten die Beschuldigten meist in Privatwohnungen, nicht jedoch im öffentlichen Raum", so die Polizei. Alle acht werden wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft in Rottweil angezeigt. Zwei der Beschuldigten nahmen die Ermittler vorläufig fest. Gegen sie lagen wegen anderen Taten richterliche Vorführungsbefehle vor. Festnahmen aufgrund der Drogenverstöße gab es hingegen nicht.