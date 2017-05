Rottweil Maischerz in Rottweil: Auto bekommt ein paar geklebt

Nicht schlecht gestaunt haben dürfte der Besitzer eines BMW in Rottweil, der als Maischerz-Objekt auserkoren wurde.

Wie es aussieht, wenn ein Auto ein paar geklebt bekommt, war am Morgen des 1. Mai in Rottweil zu bewundern: Der geparkte Wagen wurde mit unzähligen gelben, orange- und pinkfarbenen Haftnotizen beklebt, was einige Zeit in Anspruch genommen haben dürfte. Sogar die Felgen wurden fein säuberlich mit den Zettelchen beklebt.



Ob der Besitzer die Haftnotizen anschließend entsorgt hat oder ob sie für die nächsten hundert Einkäufe als Erinnerungshilfe wiederverwertet werden, ist nicht bekannt.