Kreis Rottweil Kleinkind wird aus Auto geschleudert und überlebt verletzt

Der Fahrfehler einer Autofahrerin auf der Autobahn führte zu heftigem Unfall und brachte sieben Monate altes Mädchen in Gefahr. Die Autobahn musste in Richtung zeitweise voll gesperrt werden.

Ein sieben Monate altes Mädchen ist bei einem Unfall auf der Autobahn A81 bei Sulz am Neckar aus dem Auto ihrer Mutter auf die Fahrbahn geschleudert worden. Das Kleinkind trug dem ersten Anschein nach nur Schürfwunden davon, doch das Kind wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung dennoch mit einem Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Donnerstagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Sulz am Neckar und Empfingen. Dort sei die 25-jährige Fahrerin kurz vor 14 Uhr in einem älteren Mercedes der M-Klasse zusammen mit ihren beiden Kindern – einer vierjährigen Tochter und dem sieben Monate alten Kleinkind – in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs gewesen.

"In einem Moment der Unachtsamkeit kam die junge Frau mit dem Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab und dabei mit den Rädern auf den unbefestigten Seitenstreifen. In der Folge geriet die M-Klasse ins Schleudern und drehte sich um etwa 180 Grad um die eigene Achse", berichtet die Polizei weiter. Dabei sprang die Heckklappe des Autos auf. Das auf einem Kindersitz im Fond des Mercedes befindliche Kleinkind wurde über die so offenstehende Heckklappe aus dem sich drehenden Wagen geschleudert und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen.

"Offensichtlich war das Kleinkind nicht ausreichend auf dem mit der Rückbank fest verbundenen Kindersitz befestigt. Die 25-jährige Mutter und ihre vierjährige Tochter blieben glücklicherweise unverletzt", teilt die Polizei weiter mit.

Andere Verkehrsteilnehmer hätten sofort im Bereich der Unfallstelle angehalten und erste Hilfe geleistet.

Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde in dieser Zeit über die ausgeschilderten Umgehungsstrecken umgeleitet.