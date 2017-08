Horb Dreizehnjähriger Belgier bei Rückreise aus dem Urlaub auf A81 tödlich verunglückt

In der Nacht auf Sonntag kam es auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Empfingen und Horb zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein 13-Jähriger tödlich verunglückte.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der Vater des Jungen, ein 56-Jähriger aus Belgien, gegen Mitternacht auf der Heimfahrt in Richtung Stuttgart unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Van nach rechts von der Fahrbahn ab.



Der Van rollte zunächst 40 Meter über den Grünstreifen, bis er gegen ein Verkehrsschild stieß. Anschließend geriet das Auto mit den Rädern auf die Leitplanke und schleuderte schlussendlich gegen einen Baum. Die Insassen wurden im Auto eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr gerettet werden. Für den 13-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 56-jährige Fahrer wurde beim Unfall schwer verletzt und in eine Klinik gebracht. Fünf weitere Insassen erlitten leichtere Verletzungen, am Auto entstand Totalschaden.



Zur Klärung der genauen Unfallursache hat die Staatsanwaltschaft Rottweil die Begutachtung durch einen Sachverständigen angeordnet. Zur Versorgung der Verunglückten waren die Rettungsdienste mit zwei Notärzten und zwölf Helfern im Einsatz. Die Feuerwehren Empfingen und Sulz waren mit zirka 30 Personen an der Unfallstelle. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste ein Fahrstreifen gesperrt werden, es kam zu Behinderungen in Richtung Stuttgart, heißt es in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Tuttlingen und der Staatsanwaltschaft.