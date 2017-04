Kreis Rottweil Auto übersehen: Motoradfahrer wird schwer verletzt

Schlimmer Unfall bei Schenkenzell

Schwere Verletzungen hat sich ein 48-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntag gegen 16.40 Uhr auf der Bundesstraße 294 im Kreis Rottweil zugezogen. Der Mann fuhr laut Bericht der Polizei nach einem kurzen Halt an der Bushaltestelle Hoffeld auf die Bundesstraße in Richtung Schenkenzell ein. Hierbei habe er eine 78-jährige VW Golf-Fahrerin übersehen, die aus Richtung Schiltach kam. Der schwer verletzte Motorradfahrer sei mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Tübingen geflogen worden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.